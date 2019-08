आयुषमान खुरानाने पाकिस्तानला झापले

मुंबई : सध्या भारत आणि पाकिस्तान यांचा प्रत्येक पातळीवर शाब्दिक संघर्ष सुरु आहे. त्याचेच पडसाद आता बाॅलिवूडमध्ये देखील उमटत आहेत. पाकिस्तानी मंत्र्याने बॉलिवूड अभिनेत्री प्रियांका चोप्राला संयुक्त राष्ट्राच्या ‘सदिच्छा दूत’ पदावरुन हटवण्याची मागणी केली होती. यावरूनच आयुषमान खुरानाने प्रियांकाला पाठिंबा देत पाकला झापले आहे.

Hi, I’m the girl that “yelled” at Priyanka Chopra.

It was hard listening to her say, “we should be neighbors and love each other” — swing that advice over to your PM.

Both India and Pakistan were in danger. And instead she tweeted out in favor for nuclear war.

— Ayesha Malik (@Spishaa) August 11, 2019