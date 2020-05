आयुषमानच्या तब्बल सहा चित्रपटांचा साऊथमध्ये रिमेक, मानले दिग्दर्शक-निर्मात्यांचे आभार

मुंबई : सध्या आयुषमान खुरानाच्या चारो उगलीयां घीमध्ये आहेत. कारण बाॅक्स ऑफिसवर त्याचे लागोपाठ आलेले एकेक चित्रपट यशस्वी ठरत आहेत आणि निर्माते व दिग्दर्शक त्याला साईन करण्यासठी धडपडतआहेत. अशातच आयुषमानसाठी आणखीन एक खुशखबर आहे आणि ती म्हणजे त्याच्या पाच ते सहा चित्रपटांची रिेमेक साऊथमध्ये होणार आहे. खरे तर हिंदी चित्रपटाचे साऊथमध्ये रिमेक किंवा डब होणे हा प्रकार काही नवीन राहिलेला नाही किंवा साऊथमधील लोकप्रिय चित्रपट रिमेक होऊन हिंदीमध्ये येण्याचा ट्रेण्ड तसा जुनाच आहे. हे ही वाचा - ईदच्या निमित्ताने सैफ अली खान बनला शेफ, पाहा काय बनवलं स्पेशल.. मात्र आता एकाच वेळी एका अभिनेत्याचे पाच ते सहा चित्रपट साऊथमध्ये रिमेक करण्यात येणार आहेत. त्याच्या चित्रपटाचा आशय आणि विषय वेगळा असतो आणि म्हणूनच प्रेक्षकांनी त्याला दाद दिली आहे. आता त्याच्याच चित्रपटांमुळे दाक्षिणात्य इंडस्ट्रीने प्रेरणा घेतली आहे. त्याच्या विकी डोनरचा साऊथमध्ये रिमेक बनलेला आहे. तमीळ भाषेत बनलेल्या या चित्रपटात हरिश कल्याणने काम केले आहे. आणि आता त्यापाठोपाठ अंधाधुंद या चित्रपटाचा रिमेक तमीळ व तेलगूमध्ये होणार आहे. तेलगूमध्ये नितीन आणि तमीळमध्ये प्रशांत हे कलाकार मुख्य भूमिका साकारणार आहेत. ड्रीमगर्लच्या तेलगू रिमेकमध्ये राज तरुण काम करीत आहे. शिवाय आयुष्यमानच्या आर्टिकल 15 संदर्भातही चर्चा सुरू आहे. यात उदयनिधी स्टॅलिन असेल आणि बधाई होच्या तेलग रिमेकमध्ये नागा चैतन्य मुख्य भूमिकेत दिसेल. आयुष्यमान म्हणाला, "माझ्या इतका सिनेमांचा रिमेक बनला किंवा बनवला जातोय हे फार भारावून टाकणारं आहे. मला याचा खूप आनंद वाटतो. वेगळ्या विषयावरचे सिनेमे करण्याची अधिक प्रेरणा मिळते. चांगल्या स्क्रिप्टला पाठिंबा द्यायचा आणि चित्रपटगृहात येणाऱ्या प्रेक्षकांना नेहमी काही तरी नवं द्यावं, या माझ्या विश्वासाला, धारणेला यामुळे बळ मिळाले आहे. सिनेमाला भाषेचे बंधन नसते. सिनेमा हा भाषा, संस्कृती आणि सीमरेषा हे सगळं ओलांडून त्या पलीकडचा असतो. मी माझ्या दिग्दर्शकांना आणि लेखकांना याबद्दल अधिक धन्यवाद देईन. कारण त्यांनी अप्रतिम स्क्रीप्ट माझ्याकडे आणल्या आणि मी असे सिनेमे केले. साऊथच्या दिग्दर्शकांनाही माझ्या चित्रपटांनी भुरळ घातली ही माझ्यासाठी खूप मोठी बाब आहे. मी अशा सिनेमांचा एक भाग बनलो याबद्दल सगळ्या निर्मात्या व दिग्दर्शकांचे आभार मानतो. ayushmann khurrana is overwhelmed to know his films are being remade in south

