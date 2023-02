By

BAFTA Awards 2023 Winners Full List : लंडनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या बाफ्टा सोहळ्यामधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे भारताकडून या सोहळ्यामध्ये पाठविण्यात आलेल्या माहितीपटानं निराशा केली आहे. या माहितीपटाला शेवटच्या फेरीमध्ये पुरस्कार जिंकण्यात अपयश आल्याचे दिसून आले आहे.

७६ व्या ब्रिटिश अॅकडमी फिल्म अॅवॉर्डसच्या विजेत्यांची नावं आता समोर आली आहे. त्यामध्ये जर्मनच्या ऑल क्वाएट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट या चित्रपटानं अनेक पुरस्कारांवर मोहोर उमटवली आहे. जगभरातून या चित्रपटावर कौतूकाचा वर्षाव होताना दिसतो आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक जेम्स कॅमेरुन यांच्या अवतार या चित्रपटाला मागे सारत ऑल क्वाएटनं बाजी मारल्यानं अनेकांनी त्यावर स्तुती सुमनं उधळली आहेत.

BAFTA Awards 2023 Winners List

ऑल क्वाएटनं एक दोन नव्हे तर तब्बल सात कॅटगिरीमध्ये आपल्या नावावर पुरस्कार जिंकले आहेत. याशिवाय एल्विस आणि द बॅशींज ऑफ इनिशेरीनला चार बाफ्ता अॅवॉर्डस मिळाले आहेत. यासगळ्यात बेस्ट डॉक्युमेंट्री कॅटगिरीमध्ये भारताची ऑल दॅट ब्रीद नावाची डॉक्युमेंट्री होती. तिला पुरस्कार मिळण्यात अपयश आले आहे. डॉक्युमेंट्री कॅटगिरीमध्ये नॅवनीनं बाजी मारली आहे.

विजेत्यांची पूर्ण यादी...

बेस्ट फिल्म - ऑल द क्वाएट वेस्टर्न फ्रंट

लीड अॅक्टर - ऑस्टिन बटलर (एल्विस)

लीड अॅक्ट्रेस - केंट ब्लेचेंट ( टार)

बेस्ट डायरेक्टर - एडवर्ड बर्जर - All Quiet on the Western Front

बेस्ट कास्टिंग - Elvis

बेस्ट सिनेमॅटोग्राफी - जेम्स फ्रेंड - All Quiet on the Western Front

बेस्ट अॅडप्टेट स्क्रिन प्ले - एडवर्ड बर्जर, लेस्ली पॅटरसन, इयान स्टोकेल - All Quiet On The Western Front

बेस्ट ओरिजनल स्क्रिन प्ले - The Banshees of Inisherin

बेस्ट ओरिजनल स्कोअर - All Quiet on the Western Front

बेस्ट एडिटिंग - पॉल रॉजर्स - Everything Everywhere All At Once

बेस्ट डॉक्युमेंट्री - डॅनियल रोहर (Navalny)

बेस्ट साऊंड - ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट

बाफ्टा राइडिंग स्टार अवॉर्ड - एमा मॅकी

फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लॅग्वेज - All Quiet On The Western Front

बेस्ट स्पेशल व्हिज्युअल इफेक्ट्स - अवतार द वे ऑफ वॉटर Avatar: The Way of Water