'या' सिनेमाच्या सेटची तोडफोड केल्याने बजरंग दलच्या कार्यकर्त्यांना अटक

मुंबई- लॉकडाऊनमध्ये सिनेइंडस्ट्रीचं करोडोंचं नुकसान होत आहे. त्यामुळे निर्माते चिंतेत आहेत. अनेक सिनेमांचं अर्धवट शूट झालेलं आहे. त्यामुळे बाकी राहिलेलं शूट पूर्ण कसं होणार याचा प्रश्न अनेक निर्मात्यांसमोर ठाण मांडून उभा आहे. काही सिनेमांचे सेट अजुनही तसेट ठेवण्यात आले आहे तर काही सेट पावसाळा जवळ येत असल्याने तोडण्याचा निर्णय अनेक निर्माते घेत आहेत. नुकताच अक्षय कुमारच्या पृथ्वीराज सिनेमाचा सेटही निर्मात्यांच्या निर्णयामुळे उद्ध्वस्त करण्यात आला मात्र केरळमध्ये एका सिनेमाच्या सेट संबंधी भलताच प्रकार समोर आला आहे

केरळमधील एर्णाकुलममध्ये २४ मे रोजी एका सिनेमाचा सेट तोडल्याच्या आरोप करत पोलिसांनी मुख्य आरोपीसोबत राष्ट्रीय बजरंग दलाच्या तीन कार्यकर्त्यांना अटक केली आहे. या लोकांवर आरोप आहे की त्यांनी 'मिन्नल मुरली' सिनेमाचा सेट तोडला आहे. हा सेट पेरियार नदीच्या किना-यावर उभारला असून आदी शंकराचार्य मठाच्या जवळ असल्याने हिंदूवादी संघटनेचे लोक नाराज होते.

अटक केलेल्यांमध्ये कारी रतीश नावाच्या एका व्यक्तीचा सहभाग आहे जो बजरंग दलाच्या एर्णाकुलम भागाचा प्रेसिडंट असल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय. इतकंच नाही तर रतीशची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. त्याच्यावर आधीच २९ केस दाखल आहेत. रतीश सेटवर तोडफोड करणा-यांचं नेतृत्व करत असल्याचं कळतंय.

सिनेमाच्या सेटवर तोडफोड केल्याने काँग्रेसचे खासदार शशी थरुर यांनी याबाबत ट्वीट करत नाराजी व्यक्त केली आहे.

Vandals with no respect for private property, let alone for religion, should be prosecuted and fined. https://t.co/uIhd47KkHB

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 25, 2020