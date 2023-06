Bebe Rexha News: अतिउत्साही फॅनने फोन फेकला आणि डोळाच फुटला! सुप्रसिद्ध गायिकेला गंभीर दुखापत

Bebe Rexha Injured News: जगप्रसिद्ध गायिका बेबे रेक्साच्या चालू गायनात धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये उत्साही चाहत्याने तिच्यावर फोन फेकल्याने तिच्या डोळ्याजवळ खोल कट झालाय.

रविवारी न्यूयॉर्क शहरातील पिअर 17 येथील द रूफटॉप येथे तिच्या 13व्या कॉन्सर्टमध्ये बेबे स्टेजवर परफॉर्म करत होती. त्यावेळी रेक्साच्या डोक्याला चाहत्याच्या फोन लागला. या दुर्दैवी घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

(Bebe Rexha shares pics of deep cut sustained after fan hurled phone at her during NYC concert)

सोमवारी रेक्साने इंस्टाग्रामवर स्वत: चे दोन फोटो शेअर केले. या फोटोत तिच्या भुवयांजवळ कट दिसून आला.

पहिल्या चित्रात, रेक्सा कट झाकण्यासाठी डोळ्यांवर पट्टी बांधताना दिसत आहे आणि ती तिच्या चाहत्यांना सगळं ठीक असल्याचं सांगतेय. दुस-या फोटोत, डोळ्यांवरचा कट ठळकपणे दिसतोय.. त्यावर कोणतेही बँडेज नाही. तिने या फोटोंना "Im good" असे कॅप्शन दिले आहे.

या घटनेनंतर रेक्साच्या आईने खुलासा केला होता की, गायिकेला वैद्यकीय उपचारादरम्यान तीन टाके पडले होते.

या घटनेच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, रेक्सा स्टेजवर गुडघ्यांवर खाली उतरताना दिसली होती जेव्हा फोन तिच्या थेट चेहऱ्यावर आदळला होता.

क्रू मेंबर्स तिच्या मदतीला धावून आलेले दिसतात. या घटनेमुळे रेक्षाने मैफिल लवकर संपवली. ही दुखापत झाल्याने तिने फॅनची भेट घेणे टाळले.

तिच्यासोबत घडलेल्या प्रकारामुळे रेक्साचे चाहते संतापले. अनेक ट्विटर वापरकर्त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या घटनेचा निषेध नोंदवला. याशिवाय रेक्सा लवकरात लवकर बरी व्हावी म्हणून तीला कमेंटमध्ये शुभेच्छा आणि सदिच्छा दिल्यात.

दरम्यान, यूएस साप्ताहिकाने बातमी दिली आहे की, न्यूयॉर्क शहर पोलीस विभागाने निकोलस मालवग्ना नावाचा 27 वर्षीय न्यू जर्सी रहिवासी असलेल्या गुन्हेगाराला अटक केली आहे.

रेक्सा यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केल्याचा आरोप त्या व्यक्तीवर ठेवण्यात आला आहे.एकूणच फॅन्सनी त्यांच्या लाडक्या सेलिब्रिटींना प्रेम करताना थोडं भान जपलं पाहिजे इतकंच!