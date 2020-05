भाग्यश्रीचा नवीन चित्रपट आणि हिरो कोण आहे हे माहीत आहे का...

मुंबई : अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धनने सलमान खानसोबत 'मैने प्यार किया' चित्रपटातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केले. तिने चित्रपटात सुमन ही भूमिका साकारली होती. या चित्रपटातील निरागस व सालस सुमनने त्यावेळी प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगलाच हिट ठरला होता. मात्र या चित्रपटानंतर भाग्यश्रीने हिमालय दासानिशी लग्न केले आणि त्यानंतर तिने फक्त हिमालय सोबतच काही चित्रपट केले. त्यानंतर ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात व्यस्त झाली. ती चित्रपटसृष्टीपासून ही लांबच राहिली आणि चित्रपटसृष्टीत फार कमी पाहायला मिळाली. हे ही वाचा - गरजूंच्या मदतीसाठी विकी कौशलचा नवा उपक्रम, पाहा त्याचा 'हा' व्हिडिओ... मात्र आता लवकरच ती चित्रपटांमध्ये कमबॅक करणार आहे. भाग्यश्री बाहुबली फेम दाक्षिणात्य अभिनेता प्रभाससोबत कमबॅक करणार असल्याची चर्चा आहे. चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करण्याचा हा निर्णय तिने मुलांच्या आणि चाहत्यांच्या आग्रहाखातर घेतला आहे. म्हणजेच पुन्हा एकदा भाग्यश्रीला चित्रपटांमध्ये काम करताना पाहायला मिळणार आहे. एका मुलाखतीत तिने तिच्या आगामी चित्रपटाची माहिती दिली आहे. यावेळी चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन करताना ती म्हणाली, 'मी बरेच वर्ष रुपेरी पडद्यावर झळकलेली नाही. या काळात मला बऱ्याच चित्रपटांच्या ऑफर्स आल्या. परंतु मला चित्रपटाची कथा न आवडल्याने मी त्यांना नकार दिला. पण आता मी माझ्या चाहत्यांपासून जास्त वेळ लांब राहू शकत नाही. आणि माझ्या मुलांना देखील मला पुन्हा एकदा चित्रपटात काम करताना पाहायचे होते. त्यामुळे माझ्या मुलांच्या आणि चाहत्यांच्या आग्रहाने मी पुन्हा चित्रपटसृष्टीत काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.' भाग्यश्री लवकरच प्रभास सोबत चित्रपटांमध्ये कमबॅक करणार आहे. चित्रपटाचे नाव अजून समोर आलेले नाही. या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात झाली होती. मात्र लॉकडाऊनमुळे चित्रीकरण अर्ध्यावर थांबविण्यात आला आहे. भाग्यश्रीला पुन्हा एकदा रुपेरी पडद्यावर पाहण्यासाठी चाहते फार उत्सुक आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच भाग्यश्रीने म्युझिक व्हिडिओमध्ये पदार्पण केले होते. 'मुक्कम्मल ना हुई चाहत' असे या म्युझिक व्हिडिओचे नाव होते. bhagyashree to star with prabhas in her comeback film

