ड्रग केसमध्ये जामीन मिळाल्यानंतर सेटवर परतली भारती सिंह, पहिल्यांदाच शेअर केली पोस्ट

मुंबई- प्रसिद्ध कॉमेडियन भारती सिंह आणि तिचा पती हर्ष लिंबाचिया यांच्या घरी काही दिवसांपूर्वीच एनसीबीने धाड टाकली होती. भारतीच्या घरातून अंमली पदार्थ जप्त केल्यानंतर एनसीबीने भारती आणि तिचा पती हर्ष यांना अटक केली होती. नुकताच भारती आणि हर्ष यांना या प्रकरणात कोर्टाकडून जामीन मिळाला आहे. मात्र एनसीबीकडून अजुनही या केसमध्ये तपास सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वीच एनसीबीने त्या ड्रग पेडलरला अटक केली होती जो भारतीपर्यंत ड्रग्स पोहोचवत होता. हे ही वाचा: 'आदीपुरुष'साठी ओम राऊत यांना नाही मिळाली त्यांच्या पसंतीची सीता, आता 'या' अभिनेत्रीसोबत करणार शूटींग सुरु कॉमेडियन भारती सिंहने अटक झाल्यानंतर आणि त्यानंतर जामीन मिळाल्यावर पहिल्यांदाच पोस्ट शेअर केली आहे. त्याचं झालं असं की ड्रग्स प्रकरणातून जामीन मिळाल्यानंतर भारती सिंह शूटींगच्या सेटवर परतली आहे. याविषयीची माहिती तिने स्वतः एका पोस्टच्या माध्यमातून दिली आहे. भारतीने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट केली आहे. ज्यामध्ये ती बाहुबलीच्या शिवगामी देवी गेटअपमध्ये दिसून येतेय. भारती सिंहसोबत या फोटोमध्ये कृष्णा अभिषेक देखील दिसतोय. कृष्णाचा गेटअप कटप्पासारखा आहे तसंच या दोघांसोबत मुबीन सौदागर देखील दिसतोय. एनसीबीने अटक केल्यानंतर आणि कोर्टाने जामीन दिल्यानंतर भारती सिंहची ही पहिलीच पोस्ट आहे. जामीन मिळाल्यानंतर भारती सिंहने सगळ्यात आधी गणपती बाप्पाचं स्मरण केलं. तिने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये गणपती बाप्पाचा एक सुंदर फोटो आणि आरती देखील शेअर केली आहे. bharti singh takes blessings of ganpati bappa after bail in drugs case shares first post on instagram

Web Title: bharti singh takes blessings of ganpati bappa after bail in drugs case shares first post on instagram