'बिग बॉस १४' मध्ये यावेळी नसणार शारिरीक खेळ, दर आठवड्याला होणार स्पर्धकांची कोरोना टेस्ट

मुंबई- सलमान खान पुन्हा एकदा 'बिग बॉस'चा नवीन सिझन घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. यावेळी कोरोना व्हायरसचं संकट लक्षात घेता सावधानता बाळगली जात आहे. या शोविषयी अनेक अपडेट्स दररोज येत आहेत. आणि आता तर असं म्हटलं जात आहे की 'बिग बॉस'च्या घरात यंदा कोणतेही शारिरीक खेळ खेळले जाणार नाहीत. 'बिग बॉस'च्या सुत्रांच्या म्हणण्यानुसार यंदाचा सिझन कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे एकदम वेगळा असणार आहे. हे ही वाचा: ऑस्करवर मोहोर उमटवणा-या 'जोकर'च्या सिक्वेलची तयारी, अभिनेता वॉकिन फीनिक्सने सिक्वेलसाठी केली तब्बल एवढ्या कोटींची डिल 'बिग बॉस'चे खबरी असणारे या शोविषयीचे अनेक अपडेट्स समोर आणत आहेत. आता म्हटलं जातंय की 'बिग बॉस १४' मध्ये कोणत्याच स्पर्धकासाठी डबल बेड दिला जाणार नाही. ते कोणाहीसोबत बेड शेअर करु शकणार नाहीत. सोबतंच घरात कोणीही ग्लास आणि प्लेट्स शेअर करणार नाहीत. सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे शारिरीक खेळ शोमध्ये आणले जाणार नाहीत. अशी कोणतीच गोष्ट केली जाणार नाही जेणेकरुन एकमेकाला स्पर्श करण्याचा संबंध येईल. तसंच प्रत्येक स्पर्धकाची दर आठवड्याला कोरोना टेस्ट केली जाईल. असं म्हटलं जातंय की 'बिग बॉस १४' मध्ये एक मिनी थिएटर, मॉल, रेस्टॉरंट आणि स्पा देखील असेल. या आणि अशा प्रत्येक नवीन अपडेटमुळे यंदाच्या सिझनची उत्सुकता आणखीनंच वाढली आहे. या शोमध्ये अनेक बदल केले गेले आहेत. इतकंच नाही तर कोरोनाच्या या संकटात या घरात कोण किती दिवस टिकेल आणि निर्माते प्रेक्षकांसाठी यंदाचा सिझन कसा उत्साहपूर्ण बनवतील याचीच सगळेजण वाट पाहत आहेत. शोचा होस्ट सलमान खान यावेळी कोणत्या अंदाजात दिसून येणार यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. 'बिग बॉस १४' शनिवार ३ ऑक्टोबर पासून टेलिकास्ट होणार आहे. bigg boss 14 no double beds no physical tasks covid tests weekly for contestants

Web Title: bigg boss 14 no double beds no physical tasks covid tests weekly for contestants