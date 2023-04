Arti Singh: रेस्टॉरंटमधलं जेवण महागात पडलं... बिग बॉस फेम अभिनेत्री थेट रुग्णालयात दाखल, बघा काय घडलं?

Arti Singh Injured News: आपण कधीतरी चेंज म्हणून रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला जातो. सोबत मित्रमैत्रिणी असले तर या जेवणाची रंगत आणखी वाढते.

पण हेच जेवण आपल्या जीवावर बेतलं तर.. असाच काहीसा प्रसंग घडलाय बिग बॉस फेम अभिनेत्री आरती सिंग सोबत.

आरती सिंग हॉटेलमध्ये जेवायला गेली पण असं काय झालं की आरतीला थेट हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हायला लागलं. बघूया..

(Bigg Boss fame actress arti singh directly admitted to the hospital, see what happened?)

मीडिया रिपोर्टनुसार, असे घडले की आरती तिच्या मित्रांसोबत जेवत होती आणि चुकून एक काच फुटली. आणि त्या काचेचा तुकडा आरतीच्या हाताला लागला. त्यामुळे तिचं ऑपरेशन झालं.

आरतीने या सगळ्या घटनेचा खुलासा तिच्या सोशल मीडियावर केलाय. आरती लिहिते.""23 एप्रिलला मी माझ्या मित्रमंडळींसोबत जेवायला गेली होती.

त्यावेळी माझ्या हातून एक काचेचा ग्लास पडला आणि ते काचेचे तुकडे माझ्या हातात घुसले. काचेचे तुकडे माझ्या हातात घुसल्याने मी लगेचच डॉक्टरांकडे गेले.

त्यावेळी मला कळलं की एक नाही तर सात काचेचे तुकडे माझ्या हातात घुसले आहेत. त्यानंतर डॉक्टरांनी सर्जरी करत ते तुकडे काढले आणि सात टाके घातले".

सुरुवातीला या घटनेनंतर काचेचे तुकडे तिच्या हाताला जखम झाल्याचे तिला समजले नाही. त्यानंतर, तिने वैद्यकीय मदत घेतली आणि काचेचे तुकडे काढण्यासाठी तिला ऑपरेशन करावे लागले.

आरतीने हॉस्पिटलमधील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला. या व्हिडीओत आरती आराम करत तिची मालिका पाहताना दिसतेय.

व्हिडीओ शेअर करत आरतीने एक सकारात्मक पोस्ट लिहिली आहे. तिने लिहिलं आहे,"हा आठवडा खूपच कठीण होता. काचेचे तुकडे माझ्या हातात घुसल्याने माझी सर्जरी पार पडली.

माझ्या नव्या मालिकेचा पहिला एपिसोड मला हॉस्पिटलमधून पाहावा लागला. आयुष्यात अनेक चढ-उतार येत असतात.

माझी मालिका सुरू होताच मला ब्रेक घ्यावा लागल्याने, मला वाईट वाटतंय. पण मी वाघीण आहे लवकरच दमदार कमबॅक करेल". अशी पोस्ट आरतीने केलीय.