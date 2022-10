Bigg Boss Marathi 4: गटबाजीला सुरुवात, प्रसाद म्हणतो.. त्यांच्यात युनिटी नाहीये..

bigg boss marathi 4 : बिग बॉस मराठीचा खेळ म्हणजे टास्क, वाद, भांडण आणि राडे. बिग बॉस मराठीच्या चौथ्या पर्वाला सुरुवात होऊन 9 दिवस उलटले असून आता घरी मजा घेऊ लागली आहे. कोण आपल्यावर गेम करतंय, कोण मनापासून साथ देतय याची प्रचिती स्पर्धकांना येऊ लागली आहे. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे घरात लवकरच गट पडतील असेल वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे आता घरात खरे ट्विस्ट येतील असे दिसते आहे.

(Bigg Boss Marathi 4 prasad jawade said They have no unity)

बिग बॉस मराठीच्या घरामध्ये 'गेले उडत' हे साप्ताहिक कार्य सुरू आहे. या कार्यात हे विमान सदस्यांना घेऊन जाणार आहे दुसऱ्या आठवड्याच्या कॅप्टन पदाच्या उमेदवारीकडे. या कार्यामध्ये देखील सदस्यांची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे दुसऱ्या आठवड्यात कोणाला मिळणार कॅप्टन पद हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुकता आहे.

या कार्या दरम्यान सदस्यांमध्ये प्रचंड राडे आणि भांडणं होत आहेत.. तर काही सदस्य समजूतदारपणा दाखवून माघार घेत आहेत. याच विषयी चर्चा सुरु असताना आजच्या भागात पाहायला मिळणार आहे. यावेळी अक्षय म्हणतो, "आपण समृद्धीचं कौतुक करूया कारण तिने सगळ्यात पहिले निर्णय घेतला की, मी कॅप्टन झाले मी बाहेर जाते. यावर अपूर्वा यशश्रीला सांगिते, "जे काही कार्यात होते ते तिथेच सोडून यायचं. कुठलं पण काहीपण असूदे...'' तर दुसरीकडे प्रसाद त्याच्या टीमला बोलतो, "त्यांच्याकडे.. युनिटी अजिबात नाहीये...'' तर रुचिरा तिकडे टीमला सांगताना दिसते की " युनिटी असणं खूप गरजेच आहे, ती आहेच आणि ती असणारच पण आपण सगळेजण एका पेजवर असणे गरजेचे आहे,'' त्या,मुळे कॅप्टनसी मिळवणं हा मोठा अटीतटीचा प्रश्न झाला आहे. आता कोण कुणावर भारी पडतय हे आजच्या भागात कळेल.