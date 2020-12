'ध्यानचंद' यांच्या खेळानं हिटलरही भारावला' ; हॉकीच्या जादुगारावर 'बायोपिक'

मुंबई - कोणे एकेकाळी जर्मनीच्या हिटलरनं ज्या भारतीय हॉकी खेळाडूची प्रशंसा केली होती, त्याच्यावर कौतूकाचा वर्षाव केला होता. अशा मेजर ध्यानचंद यांचे भारतीय हॉकीसाठी असलेले योगदान महत्वपूर्ण आहे. हॉकीला वेगळी ओळख मिळवून देण्यात त्यांनी महत्वाची भूमिका पार पाडली आहे.

भारतातले महान हॉकीचे खेळाडू आणि हॉकीचे जादुगार अशी ओळख असलेल्या मेजर ध्यानचंद यांच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपटाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. साधारण 2022 मध्ये हा चित्रपट रसिकांच्या भेटीला येणार आहे.प्रसिध्द दिग्दर्शक अभिषेक चौबे हे या चित्रपटाचं दिग्दर्शन करणार आहे. त्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख प्रसिध्द केली आहे.

1500+ goals, 3 Olympic Gold medals & a story of India’s pride..

It gives us immense pleasure to announce our next with director #AbhishekChaubey- a biopic on the Hockey wizard of India, #DHYANCHAND@RonnieScrewvala @prem_rajgo @pashanjal @realroark @bluemonkey_film #SupratikSen pic.twitter.com/x4hhZfPyAR

— RSVP Movies (@RSVPMovies) December 15, 2020