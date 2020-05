बर्थडे स्पेशल: कधीकाळी वॉचमनची नोकरी करणा-या नवाजुद्दीन सिद्दीकीला दोन वेळच्या जेवणाचीही होती भ्रांत

मुंबई- बॉलीवूडमध्ये यश सहजासहजी मिळत नाही. खासकरुन त्यांच्यासाठी ज्यांना त्यांच्या लूकवर मेहनत करावी लागते. मात्र काही जिद्दी असतात जे या सगळ्याच्या पलीकडचे असतात. यातलंच एक नाव म्हणजे अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी. भूमिका जगणं काय असतं हे या अभिनेत्याला उत्तमरित्या माहित आहे. त्याने निभावेलल्या काही भूमिका त्याने ज्या प्रकारे साकारल्या आहेत त्या त्याच्यासाठीच तयार केल्या असल्याचं अनेकदा वाटतं. अशा काही भूमिका आहेत ज्या त्याच्याशिवाय उत्तम कोणी साकारुच शकलं नसतं असं अनेक दिग्दर्शकांना वाटलं आहे. १९ मे १९७४ ला नवाजुद्दीनचा जन्म उत्तर प्रदेशमधील मुज्जफरनगरमधील एका गावात झाला. नवाजच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या काही मनोरंजक गोष्टींविषयी जाणून घेऊयात. हे ही वाचा: अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीचा दुबईत पार पडला साखरपुडा, वाढदिवसाच्या दिवशी दिलं चाहत्यांना सरप्राईज ८० च्या दशकात जेव्हा लोक ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही समोर बसून असायचे तेव्हा नवाज देखील त्याची सर्व कामं सोडून टीव्ही समोर बसायचा. तेव्हाच त्याने टीव्हीमध्ये येण्याचं स्वप्न उराशी बाळगलं होतं. नवाजुद्दीनने १९९६ मध्ये दिल्लीतील नॅशनल स्कुल ऑफ ड्रामा मध्ये प्रवेश केला. इथे अभिनयाचं शिक्षण घेतल्यानंतर तो त्याचं नशीब आजमवण्यासाठी मुंबईत आला. नवाजला स्वतःला विश्वास नव्हता की तो एवढा प्रसिद्ध अभिनेता बनेल. नवाजला त्यावेळी मुंबईत राहण्यासाठी घर नव्हतं. तेव्हा त्याच्या सहका-यांपैकी एका सिनियरसोबत राहण्यासाठी जेवण बनवायला लागायचं. नवाज त्याच्या संघर्षाच्या दिवसात काहीही करण्यासाठी तयार होता. यासाठीच त्याने वॉचमनची नोकरी देखील केली होती. सिनेमात आल्यानंतर नवाजने वेटर, चोर यांसारख्या लहान भूमिका करताना अजिबात लाज बाळगली नाही. नवाजने शूल, मुन्नाभाई एमबीबीएस, सरफरोश या सिनेमांमध्ये लहान भूमिका साकारल्या होत्या.नवाज मुंबईत आला होता मात्र तेव्हा त्याच्याकडे घरखर्चासाठी पैसै देखील नव्हते आणि नाही नोकरी होती. मोठ्या मुश्किलीेने त्याला वॉचमनची नोकरी मिळाली होती. मात्र यासाठी देखील त्याला त्याच्या एका मित्राकडून उधार घेत सिक्युरिटी अमाऊंट भरावी लागली होती. नवाजला ही नोकरी मिळी खरी मात्र शारिरिक रित्या तो कमकुवत होता त्यामुळे तो नेहमी बसून असायचा. हेच मालकाने पाहिल्यानंतर त्याला त्याची नोकरी गमवावी लागली होती. आणि यामुळे त्याला त्याची सिक्युरिटी अमाऊंट देखील परत मिळाली नाही. नवाजला अनुराग कश्यपच्या ब्लॅक फ्रायडे सिनेमात काम करण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर फिराक, न्युयॉर्क, देव डी सारखे सिनेमे त्याने केले. सुजॉय घोष यांच्या कहानी सिनेमातल्या त्याच्या कामाचं कौतुक झालं. गँग्स ऑफ वासेपूर पर्यंत येईपर्यंत नवाज स्टार झाला होता. मग बंंदूकबाज सिनेमातील बाबू मोशायचं पात्र असो किंवा सॅक्रेड गेम्समधील गणेश गायतोंडे सगळ्याच पात्रांमधून त्याने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. आज ज्या नवाजचं उदाहरण दिलं जातं त्याच नवाजने इतपर्यंत पोहोचण्यासाठी जीवापाड मेहनत केली आहे. एके काळी दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असलेला नवाज आता करोडो रुपये कमावतो. birthday special of nwazuddin siddiqui know his struggle to bollywood

