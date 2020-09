भाजपा प्रवक्ते अवधूत वाघ 'या' कारणामुळे झाले ट्रोल

पुणे : सोशल मीडियावर भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते अवधूत वाघ यांनी एका पोस्टवर कमेंट केली आहे. ती कमेंट करतच काही मराठी कलाकारांची खिल्ली उडवली आहे. यामुळे या कारणामुळे सोशल मीडियावर काही कॉमेंट्स आलेल्या आहेत. यावेळी काही यूजर्सने त्यांना ऐकवले आहे, तर काहींनी त्यांना साथ दिली आहे. अवधूत वाघ यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करताना बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावतशी संबंधित एका पोस्टवर कमेंट केली आहे. त्यावेळी कमेंट करतच मराठी कलाकारांची चेष्टा केली आहे. तसेच या पोस्टमध्ये कंगना राणावत चित्रपट किंवा जाहिरातींसाठी जे मानधन घेते. तसेच मराठी अभिनेत्री एका चित्रपटासाठी व मालिकेसाठी घेत असलेल्या मानधनातील फरक आधोरेखीत केला आहे. मराठी कलाकारांबद्दल असे वक्तव्य करणारे हे भाजप अधिकृत प्रवक्ते आहेत!

अतिशय निंदनीय बाब आहे! मतांच्या लालसेपायी हे किती महाराष्ट्र द्रोही होणार ??? मराठी कलाकारांवर इतका राग का तर त्यांनी मुंबई वर अभिमान व प्रेम व्यक्त केले..

हे भाजप ला का झोम्बले ? pic.twitter.com/GqTSJkC3cZ — Varun Sardesai (@SardesaiVarun) September 11, 2020 सोशल मीडियावरील या पोस्टवर प्रवक्ते अवधूत वाघ यांनी मराठी कलाकारांना उद्देशून अशी कमेंट केली आहे. या कमेंटमध्येच त्यांनी ‘स्कूटी घेतली की सेल्फी काढतात आणि डोंबिवली चर्चगेटचा फर्स्ट क्लासचा पास स्टेटस ठेवतात’ असे म्हटले आहे. त्यांच्या या कमेंट्समुळेच त्यांना सोशल मीडियावर काहींनी ट्रोल केले आहे तर काहींनी त्यांची साथ दिली आहे. यावेळी युवा सेनेचे सचिव वरूण सरदेसाई यांनी अवधूत वाघ यांच्या कमेंटचा स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे. तसेच स्क्रीनशॉट शेअर करत ही अतिशय निंदनीय बाब आहे असे म्हटले आहे. ‘मराठी कलाकारांबद्दल असे वक्तव्य करणारे हे भाजप अधिकृत प्रवक्ते आहेत. ही खूपच निंदनीय बाब आहे. मतांच्या लालसे पायी हे किती महाराष्ट्र द्रोही होणार आहेत ? मराठी कलाकारांवर इतका राग का तर त्यांनी मुंबईवर अभिमान व प्रेम व्यक्त केले. हे भाजपला का झोम्बले असावे? असे त्यांनी यावेळी म्हटले आहे. वाघ यांनी कमेंट केलेली पोस्ट... एका यूजरने ट्विटरवर कंगनाचे मानधन आणि मराठी कलाकारांचे मानधन अधोरेखीत केले होते. “इथे कोणालाही कमी लेखण्याचा प्रयत्न नाहीये. पण आज ज्या पद्धतीने मराठी अभिनेत्री कंगनावर तुटून पडल्या आहेत आणि तिला तिची लायकी सांगत आहेत. सर्वांच्या माहितीसाठी की, कंगनाची फी ही ११ कोटी (पिक्चरसाठी) १.५ कोटी (जाहिरातीसाठी), मराठी अभिनेत्री- २.५ ते ५ लाख (पिक्चरसाठी) ७.५ ते १०,००० रुपये पर डे सीरियलसाठी असे ट्विटमध्ये म्हटले होते.

