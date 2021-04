अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्यावर कंगणा बोलली; काय ते वाचा...

मुंबई - कंगणाच्या नादाला कुणी लागत नाही. ती कुणाचाही मुलाहिजा ठेवत नाही.तसेच ती कुणाचा अपमान करायला मागे पुढे पाहत नाही. याचा प्रत्यय प्रत्येकाला आला आहे. आपण जे बोलु यावर ठाम राहणा-या कंगणाशी अनेकांनी पंगा घेतला आहे. मात्र त्या प्रत्येकाला कंगणा पुरुन उरली आहे. आताही कंगणा चर्चेत आली आहे. तिनं चक्क राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर टीका केली आहे. देशमुख यांच्या राजीनाम्यावर ती बोलली आहे. तिनं जी प्रतिक्रिया दिली आहे त्यामुळे कंगणाला वाचाळ का म्हणतात. असं वाचकांना वाटल्याशिवाय राहणार नाही. केवळ देशमुख यांच्यावर टीका करुन ती थांबलेली नाही. तर तिनं मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यावरही तोफ डागली आहे. गेल्या वर्षी पाली येथे कंगणाच्या ऑफिसवर ठाकरे सरकारनं बुलडोझर फिरवला होता. त्यामुळे कंगणा भयंकर संतापली होती. तिनं त्यावेळीही सरकारवर टीका केली होती. आपल्यावर केलेल्या कारवाईच्या विरोधात कंगणा उच्च न्यायालयात गेली होती. न्यायालयानंही तिच्या बाजूनं निकाल दिला होता. तिच्या बंगल्याची केलेली तो़डफोड ही सुडाची कारवाई असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं होतं. गेल्या काही दिवसांपासुन राज्याच्या राजकारणात वेगवेगळ्या घडामोडी घडत आहेत. अशावेळी लोकांना नेमकं काय चाललं आहे असा प्रश्न पडला आहे. कोरोनाच्या वाढत्या संकंटानं सर्वजण चिंतेत आहेत. मात्र राज्यात चाललेल्या घडामोडीनं वेगळाच प्रकार समोर आला आहे. जो साधुओं की हत्या और स्त्री का अपमान करे उसका पतन निश्चित है #AnilDesmukh

यह तो सिर्फ़ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या #UddhavThackeray https://t.co/cvEZsjUxSc — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 5, 2021 मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या धक्कादायक खुलाशानंतर राज्याच्या राजकारणाविषयी लोकं प्रश्न विचारु लागले होते. सोमवारी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्याची बातमी कंगणाला समजताच तिनं त्यांच्यावर टीकास्र सोडले आहे. तिनं व्टिट करताना लिहिलं आहे की, ही तर केवळ सुरुवात आहे पुढे पाहा आणखी काय होते ते. कंगणाच्या या व्टिटला नेटक-यांनी जोरदार प्रतिसाद दिला आहे. अनेकांनी तिला ट्रोलही केले आहे. मात्र ट्रोलचा कंगणावर काही एक परिणाम झालेला नाही. एका युझर्सनं कंगणाच्या घरावर झालेल्या कारवाईचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्यामुळे कंगणाची ती पोस्ट आणखीनच व्हायरल होत आहे. त्यावेळी कंगणानं लिहिलं होतं. आज माझं घर मोडलं आहे, उद्या तुमचा गर्व तुटणार आहे. आताच्या पोस्टमध्ये कंगणानं लिहिलं आहे, जे कोणी साधुंची हत्या आणि स्रीचा अपमान करतात त्यांचे पतन हे निश्चित आहे. आता तर फक्त सुरुवात आहे पुढे पाहा काय होते.



