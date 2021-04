दिल्लीतील शेतक-यांचं आंदोलन पेटवणा-यांनाच पुरस्कार; कंगणा भडकली 

मुंबई - वादात सापडणे आणि वाद निर्माण करणे अशी आता अभिनेत्री कंगणाची ओळख झाली आहे. दर दिवशी तिचे वादग्रस्त वक्तव्ये सोशल मीडियावरुन व्हायरल होत असतात. त्यावरुन तिला मोठ्या प्रमाणावर टीकेलाही सामोरं जावं लागतं. मात्र त्याचा कंगणावर काहीही परिणाम होत नसल्याचेही दिसून आले आहे. याउलट ती अधिक त्वेषानं विरोधकांवर टीका करते. आताही ती एका वेगळ्या व्टिटमुळे चर्चेत आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मनोरंजन क्षेत्रातील जे पुरस्कार जाहीर झाले होते. त्यात कंगणालाही सर्वोत्कृष्ठ अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला होता. त्यावरुन तिला ट्रोल करण्यात आले होते. आता तिनंही ज्यांना पुरस्कार मिळाले आहेत त्यामागील खरं कारण काय य़ाविषयी कडक शब्दांत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या फिल्मफेअर अॅवॉ़र्ड जाहीर झाले आहेत. त्यावरुन कंगणाचा संताप झाला आहे. तिनं सोशल मीडियावर लिहिलं आहे, गेल्या वर्षी पुरस्काराच्या बाबत जे राजकारण झालं होतं त्यात नंगा ही तो आया है, घंटा लेकर जायेगाच्या गली बॉय चित्रपटाला तो मिळाला होता. त्या चित्रपटामध्ये जे रॅप घेण्यात आले होते ते कन्हैया कुमारशी संबंधित होते. आताही त्याच व्यक्तीला तो अॅवॉर्ड देण्यात आला आहे. ज्यांनी दिल्लीत गोंधळ निर्माण केला सगळं वातावरण दुषित केलं, चिथावणीखोर भाषणं केली त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा आणि ते आंदोलन भडकावण्यात ज्यांनी भाग घेतला त्यांना पुरस्कार देण्यात आला आहे. असे मत कंगणानं व्यक्त केलं आहे. कंगणाच्या या वक्तव्यावर एका युझर्सनं कंगणाला टार्गेट केलं आहे. त्यानं कंगणा कशी सरकारधार्जिणे वक्तव्ये करत असते त्याकडे लक्ष वेधले आहे. यावर कंगणानं त्याला परखड शब्दांत उत्तर दिलं आहे. ती म्हणाली, तुला जसे वाटते त्याप्रमाणे झाले असते तर सरकारही आमच्या म्हणण्य़ावर चालले असते. मी कुठल्याही प्रकारचा अजेंडा घेऊन पुढे जात नाहीये. तुला जर काही काम नसेल तर त्यात माझा काहीही दोष नाही. मात्र काही लोकं उगाचच वाद निर्माण करत असतात. त्यांना पुरस्कार हवे असतात. त्यासाठी ते टोकाची भूमिका घ्यायला मागेपुढे पाहत नाही. फिल्मफेअर अॅवॉर्डच्या वेळी तापसी पन्नुला थप्पड साठी सर्वोत्कृष्ठ अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला होता. त्यावेळी तापसीनं कंगणाचंही कौतूक केलं होतं. मात्र याउलट कंगणानं तापसीला धन्यवाद म्हणण्याऐवजी विमल इलायचीच्या फिल्मफेअर अॅवॉर्डसाठी तु पात्र आहेस तुझ्याशिवाय त्या अॅवॉर्डसाठी अन्य कोणी पात्र नाही असेही कंगणा त्यावेळी म्हणाली होती.





