जेष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्यासाठी बॉलिवूडकडूनही प्रार्थना; पहा कोणी काय केले ट्विट

मुंबई ः अभिनेते अमिताभ बच्चन यांना कोरोना झाला आहे. त्यांच्या तब्येतीमध्ये लवकरात लवकर सुधारणा व्हावी याकरिता सेलिब्रेटीही प्रार्थना करीत आहेत. त्यांनी ट्विट केले आहे. अक्षय कुमार -

सर तुम्ही लवकर बरे व्हावे यासाठी मी प्रार्थना करतो. माझ्याकडून तुम्हाला प्रेम आणि तुम्ही लवकर बरे होण्यासाठी माझ्या प्रार्थना. रितेश देशमुख -

सर लवकर ठीक व्हा - आपल्या आरोग्यासाठी आणि लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी मी प्रार्थना करत आहे. माधुरी दीक्षित -

आपणास लवकर बरे होण्याकरिता शुभेच्छा अमित जी. मला आशा आहे तुम्ही लवकर बरे व्हाल. सोनम कपूर -

अमित काका लवकर बरे व्हा. माझे प्रेम आणि प्रार्थना तुमच्यासोबत आहेत. मोहनलाल -

प्रिय सर, तुम्ही लवकर बरे होण्यासाठी मी प्रार्थना करतो. भुवन बाम -

लवकर बरे व्हा आजोबा. तुम्ही त्वरित बरे होण्यासाठी माझ्या प्रार्थना. राणा डुग्गुबात्ती -

सर लवकर ठीक हो सर. तुम्ही लवकर बरे व्हावे यासाठी मी प्रार्थना करत आहे. ----------------------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

