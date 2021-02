हॉटेल लाईनीतही 'बॉलीवूड' पुढं; आवडत्या कलाकारांची रेस्टॉरंट पाहिलीत?

मुंबई - सध्या बॉलीवूडची वादग्रस्त अभिनेत्री व आपल्या वक्तव्यांमुळे नेहमी चर्चेत असणारी कंगणा एक नवीन हॉटेल सुरु करणार असल्याची चर्चा आहे. तिनं ही माहीती सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. पण तुम्हाला कदाचित माहिती नसेल की तिच्यापूर्वी अनेक सेलिब्रेटींनी हॉटेल सुरु केले आहेत. आज आपण ते कलाकार कोण आहेत त्यांची ती रेस्टॉरंट कुठे आहेत याची माहिती घेणार आहोत. शिल्पा शेट्टी - अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ही हॉटेल शिवाय स्पा आणि बारचा व्यवसाय करत असल्याची माहिती आहे. तिनं काही काळ मुंबईतील वरळी भागात बॅस्टियन चेन नावाचे एक रेस्टॉरंट सुरु केले आहे. त्यामाध्यमातून कोटी रुपयांची उलाढाल शिल्पा शेट्टी करते. जैकलीन फर्नांडिस - श्रीलंकेतील कोलंबोमध्ये जॅकलीननं स्वताचे हॉटेल सुरु केले आहे. त्याचे नाव तिनं काएमासुत्र असे ठेवले आहे. त्या हॉटेलमध्ये सुरुवातीच्या काळात प्रसिध्द शेफ दर्शन मुनीराम तिथे काम करायचे. तिथे जाणा-यांना श्रीलंकन जेवणाचा आनंद घेता येतो. बॉबी देओल - आश्रम फेम अभिनेता बॉबी देओलचे एक नव्हे तर तीन रेस्टॉरंट आहेत. बॉबीचे ते हॉटेल समप्लेस ऐल्स हे मुंबईतील अंधेरी याठिकाणी आहे. मुंबईतील सर्वात सुंदर हॉटेलपैकी ते एक आहे. इंडियन आणि चायनीज डिशेशसाठी हे प्रसिध्द हॉटेल आहे. सुष्मिता सेन - आर्या वेबसीरिजच्या माध्यमातून लोकप्रिय झालेली सुश्मितानंही हॉटेल सुरु केलं आहे. तिचंही मुंबईत एक हॉटेल असून ते बंगाली डिशेससाठी प्रसिध्द आहे. त्या ह़ॉटेलचे नाव बंगाली माशी किचन असे आहे. सुश्मिताचा ज्वेलरीचाही बिझनेस आहे. तो तिची आई सांभाळते. याशिवाय सुश्मिताचं स्वताचे एक प्रॉडक्शन हाऊसही आहे. आशा भोसले - प्रसिध्द गायिका आशा भोसले या खवैय्या आहेत. त्यांचाही रेस्टॉरंटचा व्यवसाय आहे. भारताशिवाय इतर देशांमध्ये त्यांचे हॉटेल आहेत. दुबई, कुवेत, युके, बर्मिंगहॅम याठिकाणी त्यांनी रेस्टॉरंट सुरु केले आहेत. त्या हॉटेलचे नाव आशा असे आहे. सुनील शेट्टी - बॉलीवूडचे अण्णा म्हणून प्रसिध्द असणारे सुनिल शेट्टी यांचेही मुंबईमध्ये मिसचीफ रेस्टॉरंट आहे. आणि बार H20 ते चालवतात. ते हॉटेलशिवाय जीमही चालवतात. तसेच पॉपकॉर्न या नावानं त्यांचे प्रॉडक्शन हाऊसही आहे. खेल, रक्त, भागमभाग, मिशन इंस्तुंबल, इमएमआय नावाचे चित्रपट त्यांच्या प्रॉडक्शन हाऊसनं तयार केले आहेत.

