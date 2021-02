मनोरंजनाचा बुस्टर डोस; तीन दिवसांत 11 चित्रपटांच्या रिलीज डेट व्हायरल 

मुंबई - कोरोनानं मनोरंजन विश्वाचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. ते भरुन काढण्यासाठी सर्वजण प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे. अशावेळी निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार यांनी आपआपले चित्रपट प्रदर्शन करण्याचा सपाटा लावला आहे. कोरोनाची परिस्थिती निवळत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर काही निर्मात्यांनी ओटीटी आणि थिएटरमध्ये प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशावेळी गेल्या तीन दिवसांत तब्बल 11 चित्रपटांच्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे आली आहे. ते चित्रपट कोणते हे पाहुया. * पृथ्वीराज - 5 नोव्हेंबर 2021 ला हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. त्यात अक्षय कुमार, सोनू सूद, संजय दत्त, मानुषी छिल्लर यांच्या भूमिका आहेत. मानुषी छिल्लर या चित्रपटातून पदार्पण करणार आहे. चंद्रप्रकाश व्दिवेदी यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलं आहे. * 'अतरंगी रे' - 2021 मधील सर्वाधिक उत्सुकता असलेली फिल्म म्हणून अतरंगी रे चे नाव घ्यावे लागेल. हा चित्रपट 6 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार आहे. त्यात अक्षय कुमार, सारा अली खान आणि धनुष यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. आनंद एल राय यांनी या सिनेमाचे दिग्दर्शन केलं आहे. * 'शेरशाह' - 2 जुलै ला शेरशाह प्रदर्शित होणार आहे. त्यात सिध्दार्थ मल्होत्रा. कियारा अडवाणी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. विष्णूवर्धन यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शनं केलं आहे. धर्मा प्रॉडक्शनच्यावतीने त्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. * 'शमशेरा' - रणबीर कपूर, वाणी कपूर आणि संजय दत्त यांची प्रमुख भूमिका असलेला समशेरा हा चित्रपट 25 जूनला प्रदर्शित होणार आहे. करण मल्होत्रानं त्याचे दिग्दर्शन केलं आहे. यशराज बॅनरनं त्याची निर्मिती केली आहे. * 'झुंड' - महानायक अमिताभ बच्चन यांची प्रमुख भूमिका असलेला झुंड हा चित्रपट सर्वांच्या उत्सुकतेचा विषय आहे. प्रसिध्द दिग्दर्शक नागराज मंजुळे त्याचे दिग्दर्शन करणार आहे. टी सीरीज यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. हा चित्रपट 18 जूनला प्रदर्शित होणार आहे. * 'बेल बॉटम' - हा चित्रपट 28 मे ला प्रदर्शित होणार आहे. त्यात अक्षय कुमार, वाणी कपूर, लारा दत्ता आणि हुमा कुरेशी सारखे कलावंत आहेत. रंजीत तिवारीनं त्या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलं आहे. पूजा एंटरटेनमेंट बॅनरच्यावतीनं त्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. * 'बंटी और बबली 2' - बंटी - बबली हा चित्रपट 25 एप्रिलला प्रदर्शित होणार आहे. त्यात सैफ अली खान, राणी मुखर्जी, सिध्दांत चतुर्वेदी, शरवानी यांची मुख्य भूमिका असणार आहे. वरुण शर्मा ने या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलं आहे. यशराज बॅनरच्यावतीनं त्याची निर्मिती केली आहे. * संदीप और पिंकी फरार - 19 मार्चला हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. त्यात अर्जून कपूरच्या जोडीला परिणीती चोप्रा दिसणार आहे. प्रसिध्द दिग्दर्शक दिबाकर बॅनर्जी यांनी त्याचे दिग्दर्शन केलं आहे. यशराज फिल्मसच्या बॅनरच्या वतीनं तो प्रदर्शित केला जाणार आहे. * राधे - सलमान खान याची प्रमुख भूमिका असलेला राधे हा सिनेमा ईदच्या दिवशी प्रदर्शित होणार आहे. त्यात त्याच्या जोडीला दिशा पटानी दिसणार आहे. प्रभुदेवा या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणार आहे. * 83 - 1983 मध्ये भारतानं क्रिकेटचा विश्व कप जिंकला होता. त्याच्या विजयाची गोष्ट 83 या चित्रपटातून दाखविण्यात आली आहे. त्यात रणवीर सिंहने कपिल देवची भूमिका साकारली आहे. कबीर खाननं या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलं आहे. 4 जूनला हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे.

Web Title: Bollywood movie release date of 11films revealed within 3 days check the list