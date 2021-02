आदिपुरुषच्या आगीचं काय घेऊन बसलात, असे लई सेट जळालेत...

मुंबई - प्रभासच्या आदिपुरुष नावाच्या चित्रपटाचं मुंबईत चित्रिकरण सुरु होतं. त्या चित्रपटाच्या सेटला आग लागल्याची घटना मंगळवारी घडली होती. त्यात मोठे नुकसान झाल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. यापूर्वीही बॉलीवूडमधील काही प्रसिध्द चित्रपटांच्या सेटला आग लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यात जीवीतहानीही झाली आहे. कालच्या आगीच्या घटनेच्या निमित्तानं बॉलीवूडमधील अशा काही चित्रपटांचा आढाला घेतला आहे ज्यात त्या चित्रपटांच्या सेटवर आग लागल्याची घटना घडली होती. मदर इंडिया - भारतीय चित्रपटांमध्ये सर्वोत्तम चित्रपटांपैकी एक असा चित्रपट म्हणून मदर इंडियाचे नाव घेतले जाते. ज्यावेळी अभिनेत्री नरगिस आणि अभिनेता सुनील दत्त हे एका आगीत चित्रिकरण होते तेव्हा त्या सेटला आग लागली होती. त्या सीनमध्ये सुनील दत्त यांना नगगिस यांना आगीतून वाचवायचे होते. मात्र खरोखरच लागलेल्या आगीत सुनील दत्त यांनी मोठ्या धाडसानं नरगिस यांना वाचवले होते. ती आग एवढी वाढली होती नरगिस संकंटात सापडल्या होत्या. त्यावेळी सुनील यांनी एक घोंगडे घेऊन नरगिस यांच्याभोवती गुंडाळली होती. त्यात सुनील दत्त हे जखमी झाले होते. ब्लॅक - २००४ मध्ये दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांच्या ब्लॅक चित्रपटाच्या सेटवर आग लागली होती. या चित्रपटाचे चित्रिकरण मुंबईत चालले होते. त्यात अनेक महत्वाच्या वस्तु आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडल्या होत्या. काहींना गंभीर दुखापत झाली होती. देवदास - प्रख्यात दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांच्या देवदास चित्रपटाच्या सेटलाही आग लागली होती. त्या घटनेत दोघांचा मृत्युही झाला होता. त्याच वेळी हम दिल दे चूके सनम च्या चित्रपट सेटवरही अपघात घडला होता. आतापर्यत भन्साळी यांच्या काही चित्रपटांच्या सेटवर आग आणि अपघात होण्याचे प्रसंग घडले आहेत. दबंग २ - २०१२ मध्ये मुंबईतील मेहबूब स्टूडिओमध्ये दबंग २ चित्रपटाच्या सेटला आग लागली होती. त्यावेळी सलमान खान शुटिंग करत होता. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शॉर्ट सर्किटमुळे या चित्रपटाच्या सेटला आग लागली होती. त्यात तीन जण गंभीर जखमी झाले होते. तर सलमान खान थोडक्यात वाचला होता. मैं तेरा हीरो - या चित्रपटात वरुण धवन हा मुख्य भूमिकेत होता. या चित्रपटाच्या सेटवर आग लागण्याची घटना घडली होती. बँकॉक मध्ये त्याचे चित्रिकरण सुरु होते, व्हॅनिटी व्हॅनच्या जनरेटरला आग लागल्यानं ती पूर्ण सेटवर पसरल्याचे सांगितले गेले. त्यावेळई काहीजण बेशुध्द पडले होते. त्यानंतर तातडीनं सेट खाली करण्यात आला होता. एबीसीडी 2 - अभिनेत्री श्रध्दा कपूर, अभिनेता वरुण धवन यांच्या एबीसीडी २ चित्रपटाच्या सेटवर आग लागल्याची घटना घडली होती. त्यावेळी सेटवर ६०० लोकं होती. त्यांना तातडीनं सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले होते. सुदैवानं त्या घटनेत कुणालाही दुखापत झाली नाही. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात युनिटला यश आले होते. 'द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान' - फक्त चित्रपटांच्या सेटवर नाही तर मालिकांच्या सेटलाही आग लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यात टीपू सुलतानच्या सेटवर भीषण आग लागली होती. त्यात अभिनेत्री नीना गुप्ता या थोडक्यात बचावल्या होत्या. या आगीत ५० जणांना जीव गमवावा लागला होता.



Web Title: bollywood movie set story of worst fire tragedies when fire caused damage to film sets