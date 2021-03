'हे' चित्रपट पाहून केली चोरी, टाकला दरोडा, झाला खून

मुंबई - बॉलीवूडमधल्या काही चित्रपटांवर असा आरोप करण्यात येतो की ते पाहून अनेकांना चोरी, दरोडे, मारामारी, खून याची प्रेरणा मिळाली. अर्थात त्यात काहीच तथ्य नाही असे बिनदिक्कतपणे म्हणता येणार नाही. मात्र प्रसिध्द झालेल्या काही बातम्यांमध्ये आरोपींनी आपल्याला त्या गुन्ह्याची कल्पना अमुक एखाद्या चित्रपटातून सुचल्याचे सांगितले आहे. आता आपण अशाच काही चित्रपटांचा आढावा घेणार आहोत त्यात अट्टल चोरांना त्यातून ते काम करण्याची प्रेरणा मिळाली होती. * फेब्रुवारीमध्ये दृश्यम प्रदर्शित झाला होता. त्यात एका 13 वर्षाच्या मुलाची हत्या करण्यात येते. तो गुन्हा उघडकीस येऊ नये म्हणून हिरो ज्या युक्त्या वापरतो त्याचे प्रेक्षकांनी कौतूक केले होते. पुण्यात पोलिसांना 11 वर्षाच्या मुलाची बॉडी सापडली होती. ज्यावेळी त्या घटनेच्या आरोपीकडे तपास केला असता त्याने आपण केलेल्या हत्येत दृश्यमविषयी सांगितले होते. * अभिषेक बच्चन आणि राणी मुखर्जी यांचा बंटी और बबली हा चित्रपट पाहून जगजीत नावाच्या एका व्यक्तीनं त्याच्या महिला सहका-याच्या मदतीनं चोरी. चैन स्नॅचिंग सारखे प्रकार केले होते. त्यांना पकडल्यावर त्यांनी तो चित्रपट पाहून आपण चो-या करत असल्याचे सांगितले होते. * बँकेत चोरी करण्यासाठी अनेक चोरांना धूम चित्रपटानं प्रेरित केले आहे. केरळ मध्ये घडलेल्या एका घटनेत आरोपीनं एक भुयार खोदून केरळमधील एका बँकेतून 80 किलो सोनं आणि साडेपाच लाख रुपयांची कॅश चोरून नेली होती. धूम पाहून चोरी केल्याचे त्यांनी सांगितले होते. * शुट आऊट एट लोखंडवाला पाहून एक तरुण भलताच प्रभावित झाला होता. त्याला गुन्हेगारी जगतात आपलं नाव कमवायचं होतं. तो बिहारचा होता. ज्यावेळी पोलिसांनी त्याला विचारणा केली तेव्हा त्यानं सांगितले की, शुट आऊट पाहून आपल्याला गुन्हेगारी जगतात काम करायची प्रेरणा मिळाली. त्याला लोकांकडून बेकायदेशीरपणे वसूली करायची होती. * ओय लक्की, लक्की ओय हा चित्रपट आठवतोय तो पाहून एकानं रात्रीत तीन चे चार कार चोरल्या होत्या. एका वर्षाच्या आत त्यानं तब्बल 180 कार चोरल्या होत्या. त्यानंतर त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. * 2016 मध्ये दीप्ती सरना नावाच्या एका मुलीच अपहरण करण्यात आलं होतं. आरोपीनं शाहरुख खानचा डर हा चित्रपट पाहिला होता. तो पाहून त्यानं एकाला किडनॅप केलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांन दीप्तीला पहिल्यांदा मेट्रोमध्ये पाहिले होतं. त्यात शाहरुख जुही चावलाचा पाठलाग करताना दाखवलं आहे.

Web Title: bollywood movies that inspired people to commit crimes in real life watch list