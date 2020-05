करोडो रुपयांचे फार्महाऊस बॉलिवूड कलाकारांच्या मालकीचे, पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क

मुंबई : बॉलिवूड कलाकारांच राहणीमान, त्यांच्या महागड्या गाड्या, कपडे याबाबत जाणून घेण्यात लोकांना अधिक रस असतो. या कलाकारांच्या महागड्या वस्तू तसेच या वस्तूंची किंमत ऐकून तर प्रत्येक जण अवाक् होतो. इतकंच काय तर मुंबईसारख्या शहरांमध्ये या कलाकारांची आलिशान घर आहेत. बऱ्याच कलाकारांचे बंगले तर मुंबईच्या समुद्रकिनारी आहेत. या कलाकारांच्या घरांचे फोटो सतत सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. बरं बऱ्याच कलाकारांनी तर मुंबईच्या बाहेर आपलं अलिशान फार्महाऊस देखील तयार केले आहे. हे ही वाचा - तुझ्या कार्याला सलाम...कोरोना विरुद्धच्या लढाईमध्ये सोनू सुद ही ठरतोय खरा हिरो चित्रीकरणामधून थोडाफार वेळ मिळाला की ही कलाकार मंडळी आपल्या फार्महाऊसवर निसर्गरम्य वातावरणात राहणं पसंत करतात. आताही लॉकडाऊनच्या काळात काही कलाकार आपल्या फार्महाऊसवर राहत आहेत. त्यांच्या या फार्महाऊसची किंमत करोडो रुपयांच्या घरात आहे. सलमान खान, अजय देवगण, धर्मेद्र, अजय देवगण, ऋतिक रोशन, जॅकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी यांसारख्या बड्या कलाकारांचे फार्महाऊस एखाद्या राजवाड्यापेक्षा काही कमी नाहीत. अगदी स्विमिंग पुलपासून ते जिमपर्यंत साऱ्या सुविधा त्यांच्या या फार्महाऊसवर आहेत. अभिनेता सलमान खानचं पनवेल येथील फार्महाऊस नेहमीच चर्चेचा विषय ठरत असतं. नवं वर्षाची पार्टी असो किंवा वाढदिवस तो या फार्महाऊसवरच साजरा करतो. आता लॉकडाऊनच्या काळातही तो या फार्महाऊसवरच आहे. त्याने त्याच्या या फार्महाऊसचं नाव अर्पिता फार्म असे ठेवले आहे. जवळपास 150 एकरमध्ये पसरलेला सलमानच्या या फार्महाऊसमध्ये स्विमिंग पुल, जिम या साऱ्या सुविधा आहेत. घोडेस्वारी, बाईक रायडिंग करण्यासही येथे पुरेशी जागा आहे. अवाढव्य फार्महाऊसच्या बाबतीत अजय देवगण देखील काही कमी नाही. अजयने कर्जतमध्ये आपलं अवाढव्य फार्महाऊस तयार केलं आहे. जवळपास 28 एकरमध्ये तयार केलेल्या या फार्महाऊसची किंमत 45 कोटी रुपये इतकी आहे. अजयच्या या फार्महाऊसवर शेती करण्यास देखील जागा आहे. निवांत वेळ मिळाल्यास देवगण कुटुंबिय येथे जात असतं. तसेच अभिनेते धर्मेन्द्र यांनी देखील लॉकडाऊनदरम्यान आपल्या फार्महाऊसवर राहणचं पसंत केलं आहे. लोणावळा येथे त्यांच हे फार्महाऊस आहे. या फार्महाऊसचे फोटो, व्हिडिओ धर्मेन्द्र सतत त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटद्वारे शेअर करत असतात. फावल्या वेळात ते या फार्महाऊसवर शेती देखील करत आहेत. अभिनेता सुनिल शेट्टीच्या फार्महाऊसची गोष्टच निराळी आहे. त्याने खंडाळा येथे आपलं हे स्वप्नातलं फार्महाऊस तयार केलं आहे. प्रायवेट गार्डन, पाच बेडरुम, किचन, स्विमिंग पूल अशी या फार्महाऊसची रचना आहे. जवळपास 6200 स्क्वेअर फुटमध्ये या फार्महाऊस बांधण्यात आला आहे. इतकंच नव्हे तर अभिनेता हृतिक रोशनही करोडो रुपयांच्या फार्महाऊसचा मालक आहे. लोणावळा येथे त्याने फार्महाऊससाठी जागा खरेदी केली आहे. त्याचे काम सध्या सुरु आहे. चार बेडरुम, स्विमिंगपुल, किचन अशी या फार्महाऊसची रचना असणार आहे. तसेच येथे तो ऑर्गेनिक शेती देखील करणार आहे. bollywood stars have farm houses worth crores stars often celebrate holidays here

