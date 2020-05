रणबीर आणि आलियाचा असाही समंजसपणा

मुंबई : कोरोना विषाणूच्या वाढत्या रुग्णांमुळे लॉकडाऊनमध्ये सरकारने वाढ केली. अन् साऱ्याच क्षेत्रांमधील उद्योग-धंद्यांना याचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. चित्रपटसृष्टीमधील तर सारीच कामं रखडली. चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी उभारण्यात आलेले करोडो रुपयांचे सेट जमीनदोस्त करण्याची वेळ निर्माते-दिग्दर्शकांवर आली आहे. आता पुन्हा हे सेट नव्याने उभे करायचे म्हणजे दुप्पट खर्च बिग बजेट चित्रपटांना होणार आहे. त्यातही कधी सारं सुरळीत सुरु होणार हे अद्यापही सांगता येणं शक्य नाही. चित्रपटाचे निर्माते-दिग्दर्शकांवर आर्थिक संकट ओढावलेले असताना 'ब्रम्हास्त्र' चित्रपटाच्या कलाकारांनी समजुतदारपणा दाखवला आहे. हे ही वाचा - लॉकडाऊनमध्ये आयुष्मान खुराना कोणत्या विषयाचे धडे घेतोय पाहा... अयान मुखर्जी दिग्दर्शित या बिग बजेट चित्रपटाचे अजुनही जवळपास 40 दिवसांचे चित्रीकरण बाकी आहे. करण जोहर या चित्रपटाची निर्मिती करत आहे. लॉकडाऊनमुळे या चित्रपटाचे चित्रीकरण रखडलं. शिवाय चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या प्रदर्शनाची तारीखही पुढे ढकलण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये या चित्रपटामधील मुख्य कलाकार अभिनेता रणबीर कपूर आणि अभिनेत्री आलिया भट्टने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या दोघांनी या चित्रपटासाठी मानधन कमी घेण्याचे ठरविले आहे. या चित्रपटासाठी लाखोंच्या घरात रणबीर-आलिया मानधन घेत असल्याची चर्चा फार आधीपासूनच होती. पण सध्याची परिस्थिती पाहत त्यांनी या चित्रपटासाठी आपलं मानधन कपात केलं असल्याची चर्चा आहे. करणचा हा महत्त्वपूर्ण चित्रपट आहे. या चित्रपटाची जिथपासून घोषणा झाली अगदी तिथपासून हा चित्रपट चर्चेत आहे. शिवाय रणबीर-आलियाची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री पाहण्यास प्रेक्षकही उत्सुक आहेत. वीएफएक्स, नवनवीन तंत्रज्ञानांचा वापरही या चित्रपटात मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे. वीएफएक्सचंही बरंचसं काम अजून बाकी आहे. त्याचबरोबरीने मनाली, बनारसमधील या चित्रपटाचे चित्रीकरणही बाकी आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये करण या चित्रपटाचा आर्थिक खर्च कसा भरुन काढता येईल याकडेही लक्ष देत आहे. रणबीर-आलियाबरोबरच या चित्रपटामध्ये अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय नागार्जुन सारखे बिग स्टार्स महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे. रणबीर-आलियाने आपलं मानधन कपात करुन खरं तर करणचा आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. brahmastra actors alia ranbir to take pay cuts as film release date may change again

