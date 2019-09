सॅक्रेड गेम्सच्या 'या' अभिनेत्याचा ब्राझीलमध्ये बोलबाला!

मुंबई : 'सॅक्रेड गेम्स' ही वेबसीरिज नेटफ्लिक्सवरील सर्वाधिक लोकप्रिय वेबसीरिज ठरली आहे. कथा, पटकथा, पात्रं आणि कलाकारांचा अभिनय या गोष्टींमुळे या वेबसीरिजची देशभरातच नाही, तर जगभरात चर्चा झाली, अजूनही होत आहे. याचीच दखल ब्राझीलमधील जगप्रसिद्ध लेखक पाऊलो कोएल्हो यांनी घेतली आहे.

जगप्रसिद्ध लेखक पाऊलो कोएल्हो यांनी अभिनेता नवाझुद्दीन सिद्दिकीच्या अभिनयाचे कौतुक केले आहे. त्यांनी ट्विटरवर 'सॅक्रेड गेम्स' या ऑनलाइन मालिकेची शिफारस करतानाच नवाझुद्दीनला महान अभिनेता असे गौरविले आहे.

Sir @paulocoelho I hv read ur books The Alchemist & also watched d film 'Veronika decides to Die' based on ur novel I hv always been an ardent fan of ur writing & it's an honour 2 be noticed & mentioned by someone like you I don't have words to describe the feeling

Thank You https://t.co/wNyhg5ltog

