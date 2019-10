'सत्ते पे सत्ता'च्या रिमेकचं कास्टिंग झालं! कोण साकारणार अमिताभ-हेमामालिनी?

मुंबई : अमिताभ-हेमामालिनीचा हटके अभिनय असलेला 'सत्ते पे सत्ता' आठवतोय? तोच चित्रपट जर पुन्हा नव्या रूपात बघायला मिळाला तर? आणि तो ही सध्याच्या बेस्ट अभिनेत्यांसह... हो... हे खरं आहे की, सत्ते पे सत्ता पुन्हा येतोय, तेही नव्या रूपात. प्रसिद्ध दिग्दर्शिका फराह खान या रिमेकचे दिग्दर्शन करेल, तर रोहित शेट्टी या चित्रपटाचा निर्माता असेल. या चित्रपटात अमिताभ-हेमा कोण साकारणार याची गेली अनेक दिवस चर्चा होती, पण आता हा शोध संपला असून 'सत्ते पे सत्ता'साठी नवीन अमिताभ आणि हेमा सापडले आहेत. हेमामालिनीसाठी दीपिका-कॅटरिनाची चर्चा...

पहिल्यांदा या चित्रपटासाठी दीपिका पदुकोन, कॅटरिना कैफ यांची नावं चर्चेत होती. पण आता हेमामालिनीच्या भूमिकेसाठी अनुष्का शर्माचे नाव पक्कं झाल्याची माहिती आहे. तर अमिताभच्या भूमिकेत हृतिक दिसेल. यामुळे अनुष्का-हृतिक अशी फ्रेश जोडी आपल्याला या चित्रपटात दिसेल. विशेष म्हणजे ही जोडी पहिल्यांदाच स्क्रीन शेअर करताना दिसेल. 1982 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'सत्ते पे सत्ता' त्या काळी खूप गाजला होता. अमिताभ व त्याचे सात भाऊ यांची गोष्ट सांगणारा हा चित्रपट होता. आता पुन्हा एकदा या गोष्टीचे विनोदी रूपांतर नवीन कलाकारांसह बघायला मिळेल. त्यात भर म्हणजे हृतिक-अनुष्काची जोडी यात असल्याने या चित्रपटाला चार चाँद लागतील. 2020मध्ये या चित्रपटाचे चित्रिकरण सुरू होईल, तर 2021च्या सुरवातीला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल. या चित्रपटाचे नाव अजून ठरलेले नसून त्यावर काम सुरू आहे, असे फराहने सांगितले. 'सत्ते पे सत्ता'मध्ये सचिन यांनी साकारला होता धाकटा भाऊ

अमिताभ यांच्या सत्ते पे सत्ता मध्ये सात भावांची कथा आहे. हे भाऊ काहीही काम न करता आळशीपणे घरात राहणारे असतात. अस्वच्छता, वाईट सवयी यांमुळे या भावांकडे कोणी लक्ष देत नसते. अशातच हेमामालिनी अमिताभ यांच्याशी लग्न करून घरी येतात व या सात भावांना वठणीवर आणतात. या सात भावांपैकी धाकटा भाऊ मराठीतील प्रसिद्ध अभिनेते सचिन पिळगांवकर यांनी केली होती. त्यामुळे आता आगामी येणाऱ्या रिमेकमध्ये या सात भावांची भूमिका कोण करेल हे बघणेही औत्सुक्याचे असेल.

Web Title: casting of remake of Satte Pe satta and Hritik Roshan and Anushka sharma will be main cast