ब्रेकिंग- सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला

मुंबई- सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाची मोठी अपडेट आता समोर येत आहे. सुशांतच्या मृत्युच्या तपासासाठी केंद्राकडून सीबीआय तपासासाठी मंजूरी दिली आहे. सुशांत १४ जून रोजी त्याच्या राहत्या घरी मृत अवस्थेत आढळून आला होता. त्याच्या मृत्युनंतर २ दोन महिने झाले तरी त्याच्या मृत्युचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. बिहार सरकारच्या सांगण्यावरुन केंद्राने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याविषयची माहिती दिली आहे की बिहार सरकारने केलेल्या शिफारशीमुळे केंद्राने सुशांतच्या मृत्युचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे. त्यांनी सांगितलं की रिया चक्रवर्तीने देखील केंद्राकडे सीबीआय तपासाची मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टात आता रियाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे ज्यामध्ये सुशांत प्रकरणाचा तपास पटनावरुन मुंबईकडे ट्रान्सफर करण्याची मागणी केली होती.

Solicitor General Tushar Mehta states before Supreme Court that Centre has accepted Bihar govt's request recommending CBI enquiry into #SushantSinghRajput death case.

SC is hearing Rhea Chakraborty's petition seeking direction for transfer of investigation from Patna to Mumbai. pic.twitter.com/YTlUPvBOQn

— ANI (@ANI) August 5, 2020