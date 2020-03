शिल्पा शेट्टी आणि पती राज कुंद्रा विरोधात फसवणूकीची तक्रार दाखल..काय आहे प्रकरण ?

बॉलीवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी-कुंद्राच्या चाहत्यांसाठी एक वाईट बातमी आहे..शिल्पा आणि तिचा पती राज कुंद्रा यांच्या विरोधात एनआरआय व्यक्तीने फसवणुकीची तक्रार दाखल केलीये..हे प्रकरण सोन्याचा व्यवसाय करणारी कंपनी 'सतयुग गोल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड'शी संबंधित आहे..या कंपनीचे शिल्पा आणि राज संचालक होते..

Mumbai Police: A complaint has been filed against actor Shilpa Shetty and her husband&businessman Raj Kundra by an Non-Resident Indian (NRI) businessman, in a fraud case. pic.twitter.com/QaH1oZN3OW — ANI (@ANI) March 5, 2020

मुंबईमध्ये राहणारे एनआरआय व्यावसायिक सचिन जोशी यांनी खार पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केलीये...त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांना आमिष दाखवत या कंपनीने त्यांची फसवणूक केली आहे...त्यांच्या तक्रारीनुसार 2014 मध्ये सुरू केलेल्या एसजीपीएलच्या 'सतयुग गोल्ड स्कीम' द्वारे त्यांची फसवणूक करण्यात आलेली आहे...

हे ही वाचा : हा प्रवास होणार अवघ्या 10 मिनिटांचा

जोशी यांनी याप्रकरणात केवळ राज आणि शिल्पा यांच्या विरोधातच नव्हे तर इतरही काही व्यक्तींच्या विरोधात तक्रार दाखल केलीये...मुंबईतील खार पोलीस स्टेशनमध्ये शिल्पा आणि राज यांच्या व्यतिरिक्त गणपती चौधरी, मोहम्मद सैफी सारख्या अनेक एसजीपीएल अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश आहे...यावर पोलिसांनी अधिक तपास सुरू असल्याचं म्हटलंय...

काय आहे हे प्रकरण ?

व्यावसायिक जोशी यांच्या म्हणण्यानुसार, सतयुग गोल्ड स्कीम मार्फत खरेदी करणाऱ्याला कमी दरात सतयुग गोल्ड कार्ड दिलं गेलं होतं..ज्याच्या 5 वर्षांनंतर एक अमुक रक्कम मिळेल असं गुंतवणूकदारांना सांगण्यात आलं होतं..मिळालेल्या माहितीनुसार 2014 मध्ये जोशी यांनी जवळपास 19 लाख रुपयांमध्ये 1 किलो सोनं खरेदी केलं होतं..मात्र आता जेव्हा त्यांना या सोन्याचा परतावा हवा होता तेव्हा ती योजना समाप्त झाली असल्याचं कळालं..याबाबत विचारणा करण्यासाठी जेव्हा ते मुंबईतील बीकेसी येथील कार्यालात गेले तिथेही त्या कंपनीला टाळ लागल्याचं कळालं... दुसरीकडे शिल्पा आणि राज यांनी देखील कंपनीच्या संचालक पदावरुन मे 2016 आणि नोव्हेंबर 2017मध्ये राजीनामा दिल्याचं त्यांना आढळून आलं..विशेष म्हणजे यासगळ्याची जबाबदारी घेण्यासही कोणी तयार होत नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय...आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली..

complaint has been filed against actor shilpa shetty and her husband raj kundra