सुशांतच्या पोस्टमार्टम रिपोर्टवर साईन करणा-या डॉक्टरांना सतत फोन करुन केली जातेय शिवीगाळ, सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याची आली वेळ?

मुंबई- बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यु प्रकरणात मुंबईतील कूपर हॉस्पिटलमधील ५ डॉक्टरांना शिवीगाळ केली जात आहे. त्यांच्या फोनवर सतत लोकांचे कॉल येत असून त्यांना हैराण केलं जातंय.ही तीच डॉक्टरांची टीम आहे ज्यांनी सुशांतच्या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्टवर साईन केली होती. हे ही वाचा: सुशांत मृत्यु प्रकरणात रिया चक्रवर्तीला होणार का अटक? काय असेल सीबीआयचं पुढचं पाऊल? त्याचं झालं असं की काही दिवसांपूर्वी सुशांतचा ऑटोप्सी रिपोर्ट सोशल मिडियावर व्हायरल झाला होता. या व्हायरल झालेल्या रिपोर्टमध्ये डॉक्टरांची नावं आणि त्यांचे नंबर लिहिलेले होते. यानंतर सोशल मिडियावर असं देखील म्हटलं गेलं होतं ती सुशांत मृत्यु आत्महत्या आहे हे सांगण्यासाठी डॉक्टरांनी लाच घेतली होती. काही वेळातंच केवळ एका डॉक्टरच्या फेसबुकवर नाही तर दुस-या डॉक्टरांच्या लिंक्डइन प्रोफाईचे स्क्रीनशॉट इंटरनेटवर शेअर केले गेले. त्यामुळे अनेक लोकांनी या डॉक्टरांना फोन करुन शिवीगाळ केली. इतकंच नाही तर काही लोकांनी डॉक्टरांच्या इतर अन्य नंबरवरही पेशंट म्हणून फोन केले, हॉस्पिटलच्या लँडलाईन नंबरवर फोन केले. मग यातील काही रेकॉर्डिंग्स ऑनलाईन पोस्ट केल्या गेल्या. या रेकॉर्डिंग्समध्ये लोक डॉक्टरांना हैराण करताना ऐकायला मिळाले. हे कमी की काय म्हणून या डॉक्टरांचं लायसन्स रद्द व्हावं, त्यांना खूनाच्या आरोपाखाली अटक व्हावी पासून ते हॉस्पिटल बंद केलं जावं इथपर्यंत फोनवर हैराण करणा-यांनी कोणालाही सोडलं नाही. त्यांनी डॉक्टरांचे फोन नंबर आणि वर्क प्रोफाईल इंटरनेटवर सरळ पोस्ट केली. कूपर हॉस्पिटलचे डीन डॉ. पीनकिन गुज्जर यांनी या ५ डॉक्टरांना ऑनलाईन आणि फोनवर शिवीगाळ झाल्याच्या माहितीला होकार दिला. मात्र गुज्जर यांनी अधिक माहिती देण्यास नकार दिला. त्यांनी म्हटलं की त्यांना स्वतःला या त्रासाचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे या ५ डॉक्टरांच्या एका मित्राने सांगितलं की इंटरनेटवर चूकीचा दावा केला जाऊ लागला त्यामुळे ट्रोलर्सनी त्यांच्यावर अटैक केला. याच कारणामुळे डॉक्टरांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं गेलं. तर हॉस्पिटलच्या अधिका-यांनी सांगितलं की डॉक्टर भितीमुळे पोलिसात तक्रार करत नाहीयेत. त्यांना असं वाटतंय की असं केलं तर त्यांना पुढे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल. तर मेडिको लीगल असोशिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. शैलेष मोहिते यांनी सांगितलं की ज्या लोकांना पोस्टमार्टमविषयी तक्रार आहे त्यांनी धमक्या देण्याऐवजी कायदेशीर मार्गाने त्यांची बाजू मांडावी. cooper hospital doctors who carried out sushant postmortem facing shocking abuse online and on phone calls

Web Title: cooper hospital doctors who carried out sushant postmortem facing shocking abuse online and on phone calls