coronavirusच्या संकटात व्हायरल झालेला 'हा' सीन तुम्हाला हसवून करेल लोटपोट.

मुंबई- संपूर्ण जग सध्या कोरोना व्हायरसच्या विळख्यात सापडलं आहे..कोरोनाचा संसर्ग आणखी वाढू नये यासाठी संपू्र्ण देश लॉकडाऊन केला गेला आहे..सगळ्या नागरिकांना घरीच राहण्याशिवाय सध्या दुसरा कोणताच पर्याय उरलेला नाही आहे...त्यामुळे घरी राहून अनेकांना कंटाळा आलाय...

या परिस्थितीत मानसिक ताण थोडा हलका करण्यासाठी सोशल मिडीयावर अनेक मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत.. होय, सध्या सोशल मिडियावर आमीर खानच्या 'थ्री इडियट्स' सिनेमातील एक कॉमेडी सीन व्हायरल होत आहे..हा व्हिडिओ कोरोना व्हायरसच्या सद्यस्थितीला परफेक्ट असून लोकांना खूप हसवतोय..

जगभरातील नागरिक कोरोना व्हायरसच्या या संसर्गामुळे हैराण झाले आहेत..मार्केट बंद, चित्रपटगृह बंद आणि रस्ते देखीस ओस पडले आहेत.अशा विचित्र परिस्थितीत देखील माणूस हसण्याची संधी सोडू शकत नाही..कारण हेच त्यांना या संकटापासून लढण्यासाची शक्ती देऊ शकेल, मानसिक ताण कमी करु शकेल..तेव्हा आता तुम्हीही बॉलीवूडच्या या सुपरहिट सिनेमातील सीनवर एक नजर टाका-

Hey Bhagwan Virus Ko Uthale...is Corona Virus Se Bachale! Back then 2009 amazing eye-opening movie 3 Idiots scene put forth our current feelings correctly #3idiots #KillVirus #GoCoronaCoronaGo @VVCFilms @RajkumarHirani @aamir_khan @ActorMadhavan @TheSharmanJoshi #KareenaKapoor pic.twitter.com/hhRcBShilI

— Pro Archery League (@PALSports2) March 24, 2020