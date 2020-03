coronavirus: रणवीर सिंग स्टारर '83' सिनेमाचं प्रदर्शन लांबणीवर

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे..सरकार या जागतिक संकटाचा सामना करण्यासाठी अनेक कठोर पावलं उचलंत आहे..देशाच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येकजण आपापल्या परीने प्रयत्न करताना दिसून येतोय.. त्यातंच सिनेमांचं शूटींग आणि प्रदर्शनावर बंदी आणल्याने अनेक सेलिब्रिटी घरात वेळ घालवत आहेत..

कोरोनाचं हे जागतिक संकट लक्षात घेता अभिनेता रणवीर सिंग आणि अभिनेत्री दीपिका पदूकोण स्टारर '83' या सिनेमाच्या निर्मात्यांनी सिनेमाची प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलली आहे..

अभिनेता रणवीर सिंग याने या महत्वाच्या अपडेटची घोषणा सोशल साईटवरुन त्याच्या चाहत्यांसाठी केली आहे...रणवीरने सिनेमाच्या निर्मात्यांच एक पत्रक पोस्ट केलंय. यात '83' हा केवळ आमचा सिनेमा नसून संपूर्ण देशाचा सिनेमा आहे. मात्र या सगळ्यापेक्षा देशाची सुरक्षितता सगळ्यात आधी येते.सुरक्षित रहा, काळजी घ्या, आम्ही लवकरंच परत येऊ. असा मेसेज रणवीरने घोषणापत्र पोस्ट करताना खास त्याच्या चाहत्यांसाठी दिलाय..

83 is not just our film but the entire nation’s film. But the health and safety of the nation always comes first. Stay safe, take care.

We shall be back soon!

.@kabirkhankk @deepikapadukone @Shibasishsarkar #SajidNadiadwala @vishinduri @ipritamofficial @RelianceEnt pic.twitter.com/wS0Anl8BM2

— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) March 20, 2020