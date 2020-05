बिग बॉस फेम 'या' अभिनेत्रीच्या इमारतीत आढळला कोरोना पॉझिटीव्ह रुग्ण

मुंबई- देशभरात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढतंच चालला आहे. भारतात सगळ्यात जास्त कोरोनाबाधितांची संख्या ही महाराष्ट्रात आहे. यातून सेलिब्रटींचीही सुटका झालेली नाही. नुकतीच कोरोनो व्हायरसची पॉझटीव्ह केस समोर आली आहे जी बिग बॉस फेम अभिनेत्रीशी संबंधित आहे. त्यामुळे या अभिनेत्रीची संपूर्ण इमारत सील केली गेली आहे.

बिग बॉस १३ ची माजी स्पर्धक आणि प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्री देवोलिना भट्टाचर्जीच्या सोसायटीमध्ये एक कोरोना पॉझिटीव्ह व्यक्ती आढळून आला आहे. एवढंट नाही तर ज्या घरात कोरोना पॉझिटीव्ह व्यक्ती आढळला आहे त्यात घरात देवोलिनाला घरगुती कामात मदत करणारा कर्मचारी देखील काम करत होता. या कारणामुळे देवोलिना आणि तिच्या घरकाम करणा-याला वेगवेगळं क्वारंटाईन केलं गेलं आहे.

या सगळ्या प्रकरणावर देवोलिनाची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. तीने सांगितलंय की, सध्या ती घरात एकटीच आहे आणि तिला बाहेर जाण्याची परवानगी नाहीये. मी आणि माझा नोकर माझ्यासोबत होता. पण तो त्या घरात देखील जेवण बनवायला जायचा ज्या घरात कोरोना पॉझिटीव्ह व्यक्ती आढळून आला आहे. मात्र माझा कुक कोरोनाबाधित असल्याच्या केवळ अफवा आहेत. आमचा रिपोर्ट अजुन आलेला नाही.

Yes its true there is a case in our society but my help is not a covid19 patient.He cane into direct contact with the covid patient.thats it.Stop spreading fake news just sake of it. https://t.co/DmRFWGg0q0

— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) May 7, 2020