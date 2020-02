कमल हासनच्या शूटींगदरम्यान अपघात; तिघांचा मृत्यू

चेन्नई : दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते कमल हासन यांच्या 'इंडियन २' या चित्रपटाच्या शूटींगदरम्यान अपघात होऊन ३ जाणांचा मृत्यू झाला आहे. चित्रपटाच्या शूटींग दरम्यान क्रेन कोसळल्याने हा अपघात झाला. जखमींना जवळच्या रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघाताच्या वेळी कमल हासनही घटनास्थळी उपस्थित होते.

या भयानक अपघातात दिग्दर्शक शंकर यांचे सहकारी मधु, सहाय्यक दिग्दर्शक कृष्णा आणि कर्मचारी चंद्रन यांचा समावेश आहे. चेन्नई शहराच्या बाहेर या चित्रपटाचे शूटींग सुरू आहे. 'इंडियन २' या चित्रपटाच्या शूटींग दरम्यान हा दुर्दैवी प्रकार घडला.

#UPDATE Chennai: Madhu (Personal Assistant to Director Shankar), Krishna (Assistant Director) and a staffer Chandran, have lost their lives in the incident. https://t.co/VpjDmRd9pU

— ANI (@ANI) February 19, 2020