दादासाहेब फाळके पुण्यतिथी; इंग्लंड गाठलं, कॅमेरा घेऊनच भारतात आले 

मुंबई - भारत हा जगभरात सर्वाधिक चित्रपट बनवणारा देश म्हणून ओळखला जातो. दरवर्षी भारतात प्रदर्शित होणा-या चित्रपटांची संख्या 600 पेक्षा जास्त आहे. आज जगभरात नावलौकीक मिळवलेल्या भारतीय चित्रपटांना जन्म घालण्याचे काम चित्रमहर्षी दादासाहेब फाळके यांनी केले होते. भारतीय चित्रपटाचे जनक म्हणून ज्यांची ओळख आहे अशा दादासाहेब फाळके यांची आज पुण्यतिथी आहे. धुंडिराज फाळके यांनी भारतीय चित्रपटाचा चेहराच बदलून टाकला. ज्यावेळी भारतात चित्रपटाचे काही अस्तित्व नव्हते अशावेळी त्यांनी त्याला वेगळी ओळख दिली. त्यासाठी त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला होता. अनेक कठीण प्रसंगांना सामोरं जावं लागलं होतं. त्यांचे 16 फेब्रुवारी 1944 ला निधन झाले होते. भारतातील जवळपास प्रत्येकाला चित्रपटात काम करण्याची इच्छा आहे. याचे कारण म्हणजे चित्रपटांचा असलेला प्रभाव. मात्र त्यावेळी देश पारतंत्र्यात असताना फाळके यांना चित्रपट बनविण्याची सुचलेली कल्पना अनेकांच्या दृष्टीनं वेडेपणाची होती. त्यांनी ती कल्पना प्रत्यक्षात आणली. सुरुवातीला त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. दादासाहेब फाळके यांचे खरे नाव धुंडिराज फाळके असे होते. त्यांचा जन्म 30 एप्रिल रोजी 1870 मध्ये महाराष्ट्रातील नाशिक शहरात एका मराठी कुटूंबात झाला. त्यांचे वडिल संस्कृतचे पंडित होते. दादासाहेब यांनी आपले शिक्षण बडोद्यातील कलाभवन इथून पूर्ण केले. त्यांनी त्याठिकाणी मूर्तीकला, अभियांत्रिकी, चित्रकला, पेटिंग आणि फोटोग्राफीचे शिक्षण घेतले. 1910 मध्ये मुंबईतील अमेरिका इंडिया पिक्चर पँलेसमध्ये द लाईफ ऑफ क्राईस्ट नावाचा चित्रपट लागला होता. तो पाहिल्यानंतर त्यांनी निश्चय केला की आपणही असा चित्रपट तयार करायचा. त्यांनी काही भारतीय पौराणिक कथांवर आधारित चित्रपट तयार करण्यास सुरुवात केली. दादासाहेबांचे ध्येय अगदी पक्के होते. त्यांनी चित्रपट बनविण्यासाठी इंग्लडमध्ये जाऊन शिक्षण घेतले. सिनेमॅटोग्राफीचे मशीन घेण्यासाठी त्यांनी आपले सगळे पैसे खर्च केले. कर्ज घेतले. इंग्लडमध्ये गेल्यावर त्यांनी सर्वप्रथम त्यांनी बायस्कोप फिल्म पत्रिकाची सदस्यत्व घेतले. तीन महिन्यानंतर ते इंग्लडमधून भारतात परतले. भारतातला पहिला चित्रपट राजा हरिश्चंद्र याची निर्मिती फाळके यांनी केली. त्या चित्रपटाचे सर्वच फाळके होते. म्हणजे निर्माता, दिग्दर्शक, कथा, अभिनय, छाय़ांकन, संकलन हे सर्व फाळके यांनी केले होते. 3 मे 1913 मध्ये कोरोनेशन थिएटरमध्ये हा सिनेमा प्रदर्शित करण्यात आला होता. हाच तो भारताचा पहिला चित्रपट. त्यानंतर फाळके यांनी मागे वळून पाहिले नाही. त्यांनी स्वताची चित्रपट कंपनी सुरु केली. 1920 मध्ये त्यांनी चित्रपट निर्मितीतून निवृत्ती घेतली.





Web Title: dada Saheb phalke death anniversary film journey facts on his who known as father of Indian cinema