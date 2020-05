सिनेसृष्टीत आईची भूमिका गाजवलेल्या रिमा लागू ख-या आयुष्यात होत्या 'सिंगल मदर'

मुंबई- बॉलीवूडमध्ये आईचं पात्र प्रेक्षंकाच्या नेहमीच जवळचं असतं. सिनेमातली आई सुद्धा अनेकांच्या मनावर वेगळीच छाप पाडून जाते. सिनेसृष्टीत ज्या अभिनेत्रींनी आईची भूमिका साकारली ती थेट प्रेक्षकांच्या मनाला भावलीये. दिवंगत अभिनेत्री रिमा लागू यांनी अनेक सिनेमांमध्ये आईची भूमिका साकारली.. १८ मे २०१७ ला अभिनेत्री रिमा लागू यांनी जगाचा निरोप घेतला. आज त्यांच्या पुण्यतिथी निमित्त त्यांच्या आयुष्याताली काही वेगळे पैलू आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. हे ही वाचा: गेंदा फुल गाण्यावर जॅकलीनने साडी नेसून केलेला हा हटके डान्स पाहिलात का? अभिनेत्री रिमा लागू यांनी त्यांची सिने कारकिर्द मराठी सिनेमापासून सुरु केली होती. कित्येक वर्ष त्यांनी मराठी नाटकांमध्ये काम केलं. त्यानंतर त्यांनी मराठी सिनेमा आणि बॉलीवूडमध्ये एंट्री केली. रिमा लागू यांनी बॉलीवूडमध्ये 'हम साथ साथ है', 'कुछ कुछ होता है', 'मैनै प्यार किया', 'कल हो ना हो' यांसारख्या ब्लॉकबस्टर सिनेमांमध्ये संस्मरणीय भूमिका निभावल्या. सिनेमांव्यतिरिक्त रिमा लागू ख-या आयुष्यातही एका मॉर्डन आई प्रमाणे होत्या. सिनेमांमध्ये काम करताना त्यांची भेट प्रसिद्ध अभिनेता विवेक लागू यांच्याशी झाली, काही वर्षांनंतर विवेक लागू आणि रिमा लागू यांनी लग्न केलं. दोघांना एक मुलगी आहे जीचं नाव मृण्मयी लागू आहे. लग्नानंतर सुरुवातीचे काही दिवस सगळं काही व्यवस्थित होतं मात्र नंतर रिमा लागू आणि विवेक लागू यांच्या काही कारणांनी मतभेद व्हायला सुरुवात झाली. आणि मग लग्नाच्या काही वर्षांनंतर रिमा लागू त्यांच्या पतीपासून वेगळ्या झाल्या. त्यांनी एका सिंगल मदर प्रमाणे त्यांच्या मुलीचं पालन पोषण केलं. स्वतःचा आणि मुलीचा सांभाळ करण्यासाठी त्यांनी जीवापाड मेहनत केली. त्यांनी त्यांच्या मुलीला कधी वडिलांची कमी जाणवून दिली नाही. रिमा लागू स्वच्छ प्रतिमेच्या अभिनेत्री होत्या. त्यांचं ना कधी कोणत्या वादात नाव आलं आणि नाही कोणत्या सहकलाकारासोबत त्यांचं नाव कधी जोडलं गेलं. अभिनेत्री रिमा लागू यांनी त्यांच्या चार दशकांच्या सिने कारकिर्दित त्यांच्या नावाला जराही डाग लागू दिला नाही. death anniversary of reema lagoo when she took care of daughter being a single mother

