'ओम शांती ओम', दीपिकानं नावचं बदललं

मुंबई - अभिनेत्री दीपिका पदुकोण एका वेगळ्या कारणासाठी चर्चेत आली आहे. तिच्या ओम शांती ओम चित्रपटाला नुकतीच 13 वर्षे पूर्ण झाली. बॉक्स ऑफीसवर त्यावेळी कोट्यवधीची उलाढाल करणारा चित्रपट म्हणून या चित्रपटाची नोंद करण्यात आली होती. तगडी स्टारकास्ट असलेल्या या चित्रपटांतील गाणीही तुफान लोकप्रिय झाली होती. अशा या चित्रपटांनिमित्त त्यातील कलाकारांनी ओम शांती ओमच्या त्या काळातल्या आठवणींना उजाळा दिला आहे.

या घटनेचे औचित्य साधून दीपिकाने आपल्या व्टिटर हँडलचे नाव बदलले होते. त्यामुळे नेटक-यांमध्ये कुतूहल होते. त्यांनीही तिच्या या नव्या नावाला पसंती दर्शवली. तिला मोठ्या प्रमाणावर शुभेच्छा दिल्या. ओम शांती ओम या चित्रपटात दीपिकाने शांतीप्रिया ही भूमिका साकारली होती.

Screens - 1200 Budget - 40cr India Nett - 78.16cr India Gross - 109.78cr Footfalls - 1.79cr Overseas - $ 10.15 Million Total Worldwide Gross - 149.87cr Verdict - Blockbuster * Highest Grosser of the year * 2nd all time grosser in Overseas after KANK #13YearsOfOmShantiOm pic.twitter.com/bMx3C9FVcx

त्यामुळे तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर तिचं नाव बदलून शांतीप्रिया असं ठेवल्याने तिच्याविषयी चर्चा रंगु लागली आहे. याशिवाय तिने डिस्प्ले इमेजदेखील चेंज केली आहे. डिस्प्ले इमेजवर तिने ओम शांती ओम चित्रपटातील शाहरुख आणि तिचा फोटो लावला आहे.

ओम शांती ओम नंतर दीपिकाची लोकप्रियता वाढली. ती आता एक सेलिब्रेटी असून तिने अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. यामध्ये पिकू, मस्तानी, रानी पद्मावती, मीनाम्मा, नैना या तिच्या भूमिका प्रचंड गाजल्या आहेत.शाहरुख खान आणि दीपिका पदुकोण यांचा ‘ओम शांती ओम’ या चित्रपटानं त्यावेळचे सर्व रेकॉर्ड मो़डीत काढले होते. 2007 मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट त्याकाळी प्रचंड लोकप्रिय झाला होता.

Here’s to an iconic film, which taught us that true love and dreams travel beyond time!

Celebrating #13YearsOfOmShantiOm and its magic.@iamsrk @deepikapadukone @TheFarahKhan @shreyastalpade1 @rampalarjun @KirronKherBJP @VishalDadlani @ShekharRavjiani pic.twitter.com/pYd7oCK2kn

