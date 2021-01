बर्थ डे स्पेशल: कधी क्रिकेटर तर कधी अभिनेता, 'या' सेलिब्रिटींच्या प्रेमात वेडी झाली होती बॉलीवूडची मस्तानी

मुंबई- बॉलीवूडची मस्तानी दीपिका पदूकोण आज तिचा ३५ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. दीपिका बॉलीवूडच्या टॉप अभिनेत्रींपैकी एक आहे जी एका सिनेमासाठी कोटींच मानधन घेते. दीपिकामध्ये एक अभिनेत्री म्हणून सगळं काही आहे ज्याच्या प्रेमात प्रेक्षक वेडे आहेत. कधी लीला बनून तिने प्रेक्षकांच मन जिंकलं तर कधी नैना बनून प्रेक्षकांना तिच्या गोड हास्याच्या प्रेमात पाडलं. दीपिका रणवीर सिंहची पत्नी आहे मात्र रणवीरच्या आधी बॉलीवूडची मस्तानी दीपिकाच्या आयुष्यात अनेकदा प्रेमाने एंट्री केली. आज दीपिकाच्या वाढदिवशी जाणून घेऊया तिच्या लव्हसाईफच्या बाबतीत.. हे ही वाचा: 'बॉन्ड गर्ल' तान्या रॉबर्ट्सच्या निधनाच्या बातम्या खोट्या, अभिनेत्री आहे जिवंत मात्र प्रकृती गंभीर निहार पांड्या दीपिकाच्या शालेय आणि कॉलेजच्या दिवसात तिचं कोणावर प्रेम होतं हे तिलाच माहित मात्र अभिनय क्षेत्रात आल्यानंतर दीपिका निहार पांड्याची गर्लफ्रेंड म्हणून चर्चेत होती. निहार दीपिकाचा एकदम सुरुवातीच्या काळातला बॉयफ्रेंड होता. त्यांचं अफेअर काही वेळापर्यंत चाललं मात्र नंतर त्यांचं ब्रेकअप झालं. एम एस धोनी भारतीय क्रिकेटर आणि भारतीय टीमचा माजी कॅप्टन एमएस धोनी देखील दीपिकाच्या प्रेमात होता. दोघांनी त्यांचं रिलेशन कधी कबुल केलं नाही मात्र कित्येक कार्यक्रमांमध्ये दीपिका आणि धोनी एकमेकांच्या हातात हात घातलेले दिसून आले. मात्र हे नातं देखील जास्त काळ टिकू शकलेलं नाही. सिद्धार्थ माल्या विजल माल्याचा मुलगा सिद्धार्थ माल्या देखील दीपिकासोबतच्या अफेअरमुळे चर्चेत राहिला आहे. करिअरच्या सुरुवातीच्या दिवसात दीपिका अनेकदा सिद्धार्थ माल्यासोबत वेळ घालवताना दिसून आली होती. मात्र ती हळूहळू करिअरमध्ये पुढे जायला लागली आणि सिद्धार्थ मागे राहिला आणि दोघांची रिलेशनशिप कायमची संपली. रणबीर कपूर रणवीर सिंहच्या आधी दीपिकाच्या आयुष्यात रणबीर कपूरला खूप महत्वाचं स्थान होतं. दीपिकाला प्रेम खूपजणांसोबत केलं मात्र जसं रणबीरसाठी तिला वाटतं होतं तसं क्वचितंच याआधी तिला कधी वाटलं असेल. याचा पुरावा म्हणजे दीपिकाने तिच्या मानेवर काढलेला आरे के नावाचा टॅटू. मात्र या दोघांमध्ये काही कारणामुळे दुरावा निर्माण झाला आणि दोघांचं नातं तुटलं. आज दीपिका रणबीरची चांगली मैत्रीण आहे आणि अनेकदा या दोघांना त्यांच्या पार्टनरसोबत एकत्र मजा मस्ती करताना पाहिलं गेलं आहे. मात्र रणबीरच्या ब्रेकअपनंतर दीपिका पूर्णपणे तुटली होती. काही काळासाठी ती नैराश्यात देखील गेली होती. याचदरम्यान रणवीर सिंह तिच्या आयुष्यात नवीन उमेद घेऊन आला. deepika padukone birthday special story of the actress former boyfriends before ranveer singh

