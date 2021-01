ओह नो! दीपिका पदूकोणने फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटरवरील सगळ्या पोस्ट केल्या डिलीट

मुंबई- बॉलीवूडची मस्तानी अर्थात दीपिका पदूकोणचं सोशल मिडिया हॅक झालं आहे? आता तुम्हाला वाटेल नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी हा काय प्रश्न आहे? मात्रही बातमीच तशी आहे. २०२१ या नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच दीपिका पदूकोणच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवरुन म्हणजेच फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामवरुन सगळ्या पोस्ट गायब आहेत. आता हा प्रश्न स्वाभाविक आहे की दीपिकाने स्वतः या पोस्ट डिलीट केल्या आहेत की तिचं अकाऊंट हॅक झालं आहे? दीपिकाचे सोशल मिडियावर खूप फॉलोअर्स आहेत. त्यामुळे आता तिच्या चाहत्यांसाठी हा चिंतेचा विषय बनलाय. व्हिडिओ: रणबीर कपूरने नवीन वर्षात दिलं सरप्राईज, आगामी ऍनिमल सिनेमाची केली घोषणा दीपिका पदूकोणचे इंस्टाग्रामवर ५२ मिलीयनपेक्षा जास्त लोक फॉलोअर्स आहे. तर ट्विटर आणि फेसबुकवरही तिचे लाखो चाहते आहेत. अशातंच आता नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच एका झटक्यात तिच्या अकाऊंटवरुन सगळ्या पोस्ट गायब होणं अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहे. जसे दीपिकाच्या अकाऊंटवरुन पोस्ट डिलीट झाल्या तसा तिच्या चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला की नेमकं काय घडतंय ? तेव्हा आता हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे की हा कोणत्या नवीन सिनेमासाठी केलेला पब्लिसिटी स्टंटचा तर भाग नाही ना? चाहत्यांना हे जाणून घेण्यासाठी अजुन थोडी वाट पाहावी लागणार आहे. दीपिका पदूकोण पती रणवीर सिंहसोबत सध्या राजस्थानमध्ये आहे आणि तिथेच नवीन वर्षाचं सेलिब्रेशन करत आहेत. या वर्षी दीपिकाच्या आयुष्यात खूप उलथापालथ होताना पाहायला मिळाली. दीपिकाचे नाव ड्रग्स केसमध्ये आल्यानंतर तिच्या आयुष्यात अनेक चढउतार आले. दीपिकाच्या सिनेमांच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर ती शकुन बात्राचा सिनेमा, 'महाभारत', 'पठान' आणि प्रभास स्टारर सिनेमा ज्याचं नाव अजुन समोर आलेलं नाही. सोबतंच सिद्धांत चतुर्वेदी आणि अनन्या पांडेसोबत ती एका सिनेमाचं शूट करत आहे. deepika padukone deletes all instagram facebook and twitter posts ahead of new year 2021

