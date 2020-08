दीपिका पदूकोण सप्टेंबरमध्ये सुरु करणार 'या' सिनेमाचं शूटींग, श्रीलंकेला जाण्याचा प्लान तुर्तास रद्द

मुंबई- सरकारने शूटींग करण्यासाठी परवानगी दिल्या नंतर निर्माते आणि दिग्दर्शक त्यांचं काम जोमाने करत आहेत. दिग्दर्शक शकुन बात्रा यांचा अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या पण अजुनही नाव न जाहीर झालेल्या सिनेमाचं काम आता लवकरंच सुरु करण्याच्या तयारीत आहेत. या सिनेमात दीपिका पदूकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी आणि अनन्या पांडे झळकणार आहेत. हे ही वाचा: सुशांत प्रकरणात चर्चेत असलेल्या 'मिस्ट्री गर्ल'चं सुशांतसोबत असलेल्या नात्याचा खुलासा दिग्दर्शक शकुन बात्रा यांनी या सिनेमाचं शूटींग दीपिका, सिद्धांत आणि अनन्यासोबत श्रीलंकामधून सुरु करण्याचा प्लान केला होता. मात्र आता श्रीलंका दौरा रद्द होऊन त्याऐवजी याची सुरुवात गोवा पासून करण्याचा प्लान आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शकुन यांनी गोव्यामध्ये २५ दिवसांचं शेड्युल आखलं आहे. ते याची सुरुवात पुढच्या महिन्यात सप्टेंबरमध्ये करण्याची तयारी करत आहेत. गोव्यात शूटींगसाठी दीपिका, सिद्धांत अनन्यासोबतंच इतर कलाकार आणि कर्मचारी देखील सप्टेंबर महिन्यातील दुस-या आठवड्यात गोव्यात पोहोचतील. सध्या या सिनेमावर काम करणा-या युनिटने गोव्यात व्यवस्था बनवण्याचं काम हाती घेतलं आहे. यादरम्यान सर्व कलाकार आणि कर्मचा-यांच्या आरोग्यासंबंधीच्या सुरक्षा व्यवस्थांवर पूर्ण लक्ष असणार असल्याचंही टीमने म्हटंलय. याआधीच हा सिनेमाच्या शूटींगची सुरुवात श्रीलंकामधून करणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं मात्र नंतर संपूर्ण देशातंच लॉकडाऊन सुरु असल्याने हा प्लान रद्द करावा लागला. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची घोषणा केली जाईल तेव्हा सिनेमाचा निर्माता करण जोहरसोबत पुन्हा एकदा श्रीलंकेमध्ये जाण्याचा विचार केला जाईल. निर्मात्यांकडून अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा केली गेली नाहीये. या सिनेमातील तीनही कलाकार सध्या त्यांच्या दुस-या प्रोजेक्टमध्ये देखील बिझी आहेत. deepika padukone will start shooting of shakun batra film from next month

