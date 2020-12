सुशांत म्हणाला होता, अपनी दुनिया समेट रहा हुँ

मुंबई : बॉलिवूड स्टार सुशांतसिंग राजपूत आज या जगात नसला तरीही त्याला अजूनही कुणी विसरू शकत नाही. सुशांत सिंह राजपूत याचे निधन होऊन सहा महिने झाले तरीही त्याचे चाहते अजूनही त्याची आठवण काढत आहे. नेहमीच सोशल मीडियावर सुशांतचे काही ना काही अपडेड सुरु असतातच. त्याचे फॅन्स फॉलवर्स त्याचे फोटो ही शेयर करता असतात. त्यातच सध्या सुशांतच्या केदारनाथ चित्रपटाचे दिग्दर्शक अभिषेक कपूर यांनी एक फोटो शेयर केला असून तो फोटो खूप व्हायरल होत आहे.

केदारनाथचे दिग्दर्शक अभिषेक कपूर यांनी ट्विटवर फोटो शेयर केला आहे. यात सुशांतच्या हातावर काही शब्द लिहिलेले आहेत. हा फोटो शुटींगच्या वेळेस त्याच्या हातावर दिसून आला आहे. केदारनाथ चित्रपट रिलीज होऊन दोन वर्ष झाल्यामुळे दिग्दर्शक अभिषेक कपूरने ट्वीटरवर सुशांतच्या हाताचा फोटो शेयर केला आहे. या फोटोमध्ये बरेच काही लिहिलेले आहे. धर्म, विवाद, वचन, देव आणि जीवन यासारख्या अनेक गोष्टी तळहातावर स्पष्टपणे दिसत आहेत.

I remember while i narrated the story and we discussed #mansoor, He was writing something on his hand.. i asked him, yeh kya likh raha hai haath pe.. he said apni duniya samet raha hoon #2yearsofkedarnath #2YearsOfSSRAsMansoor #sushantsinghrajput #kedarnath pic.twitter.com/i3xwLRC3gh

— Abhishek Kapoor (@Abhishekapoor) December 7, 2020