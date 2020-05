लाॅकडाऊनमध्ये मधुर भांडारकरच्या मनात काय विचार आला पाहा...

मुंबई : वास्तववादी विषयावर चित्रपट बनविण्यात दिग्दर्शक मधुर भांडारकरचा हातखंडा आहे. आतापर्यंत त्याने विविध विषय आपल्या पद्धतीने मांडले आहेत. विशेष म्हणजे समाजातील असे विषय निवडताना प्रचंड अभ्यास करावा लागतो. त्यातील सत्य-असत्य नेमके काय आहे हे जाणून घ्यावे लागते, काही लोकांशी बोलून किंवा निरीक्षण करून माहिती गोळा करावी लागते आणि त्यांना त्यानंतरच चित्रपट काढावा लागतो. मधुरने आतापर्यंत फॅशन जगतातील एकूणच राजकारण, एकमेकांवर केली जाणारी कुरघोडी आणि स्पर्धा यावर आधारित `फॅशन` हा चित्रपट बनविला. चित्रपटसृष्टीत रात्रभर रंगणाऱ्या पेज थ्री आणि पेज सेव्हन या पार्टींमध्ये नेमके काय घडते...यावर आधारित `पेज थ्री` चित्रपट आला. तसेच `चांदनी बार` हा चित्रपट बार बालांवर होता. हे ही वाचा - `अंग्रेजी मिडीयम`चा प्रीमियर रशियामध्ये का झाला नाही, वाचा सविस्तर... असे एकापाठोपाठ एक चित्रपट मधुरने दिले. त्याचा `इंदू सरकार` हा चित्रपट काहीसा वादात सापडला होता. परंतु मधुर काही डगमगला नाही. तो आपले काम करीतच राहिला. कारण नेहमीच विविध विषय तो घेऊन आला आणि त्याला ट्रॅफिक सिग्नल चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कारही प्राप्त झाला. विशेष म्हणजे महिलाप्रधान चित्रपट त्यानेअधिक बनविले. `फॅशन`मध्ये प्रियांका चोप्रा, `चांदनी बार`मध्ये तब्बू तर `कापाेर्रेट`मध्ये बिपाशा बसू अशा काही नायिकांनी त्याच्या चित्रपटात काम केले. सध्या त्याच्या हातामध्ये चार ते पाच चित्रपट आहेत त्यातील एक काॅमेडी तर एक अॅक्शन चित्रपट आहे आणि त्याला आता कोरोनावर चित्रपट बनवायचा आहे, अशी त्याने इच्छा व्यक्त केली आहे. मधुर म्हणतो की, कोरोनावर चित्रपट बनवला पाहिजे यासाठी मला माझ्या इंडस्ट्रीमधील मित्रांचे फोन येत होते. शिवाय माझीही इच्छा आहे की कोरोनावर आधारित चित्रपट तयार करावा.` सध्या लॉकडाऊनमध्ये मधुर त्याच्या आगामी चित्रपटांवर काम करत आहे. याआधीही चित्रपटसृष्टीतील काही मंडळींनी कोरोनावर चित्रपट बनवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. आता मधुरलाही ही कथा त्याच्या स्टाईलमध्ये रुपेरी पडद्यावर आणायची आहे. आता तो यावर चित्रपट कशा प्रकारे तयार करणार हे पाहावं लागेल. director madhur bhandarkar wants to make a film on corona

Web Title: director madhur bhandarkar wants to make a film on corona