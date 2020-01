HappyBirthdayNanaPatekar : नाना, अभिनयाची भूक कायम ठेव! 

नाना पाटेकर. नाना मराठी-हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत उमदं व्यक्तिमत्त्व. नाना आज वयाच्या सत्तरीमध्ये प्रवेश करतो आहे. मी नानाबरोबर खूप उशिरा काम करण्यास सुरवात केली असली, तरी तो माझा खूप जुना मित्र आहे. उमदा माणूस, उत्तम कलाकार, जबरदस्त विनोदबुद्धी असलेला मित्र, समाजासाठी झटणारा अशी नानाची अनेक वैशिष्ट्यं आहेत. नानाचा प्रवास अनुभवताना अभिनेता म्हणून त्याची कारकीर्द म्हणावी तशी झाली नाही, याची खंत वाटते. तो प्रत्येक बाबतीत अत्यंत नेमका, शिस्त पाळणारा आणि रोखठोक आहे. त्याला जमवून घ्यायला जमत नाही. एखादी गोष्ट पटली नाही, तर तो थेट बोलून टाकतो. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप चित्रपटसृष्टीत असा स्वभाव फारसा सहजपणे घेतला जात नाही. त्यानं चित्रपटसृष्टीशी जुळवून घेतलं असतं, तर त्याला अधिक यश मिळालं असतं. तो स्वतः खूप विचारी, परिपक्व कलावंत आहे. इतर कलाकारांकडूनही तो हीच अपेक्षा करतो. "परफेक्‍शनिस्ट' असल्यानं त्याचे इतरांशी खटके उडतात. त्यामुळं तो इतरांना नकोसा वाटू लागतो. या इंडस्ट्रीमध्ये लोकांना रिलॅक्‍स मूडमध्ये काम करण्याची सवय आहे आणि त्यामुळं ते नानाची तळमळ समजून घेत नाहीत. नानानं खूप कमी सिनेमे केल्याचं हे कारण आहे.

नानाला कामाची, यशाची फारशी भूक नाही, हेही मला जाणवतं. तो कोणताही चित्रपट लगेचच स्वीकारत नाही. तो स्वतः खूप चांगला लेखक असल्यामुळं तो चित्रपट स्वीकारताना अनेक गोष्टींचा विचार करतो. चित्रपटांतील त्याची कारकीर्द "माफीचा साक्षीदार', "अंकुश'सारख्या चित्रपटांतून सुरू झाली. या काळात तो भूमिकेचा सर्वांगानं विचार करणारा, कधीही ओव्हरऍक्‍टिंग न करणारा कलाकार म्हणून प्रेक्षकांसमोर आला. "खामोशी' आणि "अब तक छप्पन' या चित्रपटांतील त्याचा अभिनय मला खूपच भावला. "प्रहार', "क्रांतिवीर'सारखे सिनेमे रूढ अर्थानं व्यावसायिक होते, मात्र त्यासाठी नानानं घेतलेले कष्ट, आवाजावर घेतलेली मेहनत सर्वांना ज्ञात आहे. मात्र, व्यावसायिक सिनेमे केल्याशिवाय या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही टिकून राहू शकत नाही. करिअरच्या एका टप्प्यावर नानानं काही तद्दन व्यावसायिक सिनेमेही केले. फिरोज खान त्याचे खूप चांगले मित्र होते. त्यांच्या आग्रहाखातर त्यानं "वेलकम'सारख्या सिनेमातही काम केलं. मात्र, हे चित्रपटही त्यानं निष्ठेनं केले. दिग्दर्शक मेहुलकुमार यांच्याबरोबर त्यानं केलेले व्यावसायिक सिनेमे प्रेक्षकांच्या आजही लक्षात आहेत. नाट्य कारकीर्दही जबरदस्त

नाना कसलेला कलाकार आहे. त्यात कारकिर्दीच्या सुरवातीला त्यानं विजया मेहतांबरोबर काम केल्यानं त्याच्या अभिनयाला विविध पैलू पडले. "महासागर' या नाटकातलं त्याचं काम मला खूप आवडलं होतं. "जातीचे पाहिजे' या नाटकातील त्याचा अभिनय अंगावर शहारे आणायचा. "हमीदाबाईची कोठी'मधील त्याची भूमिकाही अशीच कायम लक्षात राहणारी. त्याच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉइंट ठरलं ते नाटक म्हणजे "पुरुष'. या नाटकामुळंच नानाचा चित्रपटसृष्टीमध्ये प्रवेश झाला, असं म्हणता येईल. "नटसम्राट'सारख्या अभिजात नाटकात काम करण्याची प्रत्येक कलाकाराची इच्छा असते. नानानं रंगमंचावर "नटसम्राट' उभा केला असता, तर तो अप्रतिमच झाला असता. मी याच नाटकावर आधारित चित्रपट काढायचा ठरवल्यावर माझ्यासमोर एकच नाव आले, ते म्हणजे नाना पाटेकर. मी नानाला या चित्रपटाबद्दल विचारल्यावर तो "शक्‍य नाही,' असं म्हणाला. अनेकदा चर्चा झाल्यावर तो "नटसम्राट' साकारायला तयार झाला. त्यानंतर तो या भूमिकेत पूर्णपणे शिरला. त्यानं कथेमध्ये अनेक सूचना केल्या, मात्र मी मला अपेक्षित असलेलाच सिनेमा केला. तरीही नानानं या गोष्टीचा कधीही इश्‍यू केला नाही. त्यानं संपूर्ण सिनेमाच पाठ करून टाकला होता! तो मला फोन करून "कोणी घर देता का घर?' हा संपूर्ण संवाद एका दमात म्हणून दाखवायचा. त्याला या भूमिकेतून बाहेर काढणं फारच कठीण होऊन बसलं होतं. नानाबरोबर चित्रपट करणं हे कठीण काम असल्याचं या काळात मला अनेकांनी सांगितलं. मला मात्र काम करण्यासाठी नाना अत्यंत सोपा आणि कम्फर्टेबल कलाकार असल्याचं जाणवलं. सामाजिक कामात आघाडीवरच

नाना अनेक वर्षांपासून सामाजिक काम करतो आहे. लोकांना मदत करतो आहे. कोणी मदत मागितल्यास लगेचच चेक काढून देताना मी पाहिलं आहे. त्यानं व मकरंद अनासपुरेनं "नाम' संस्थेचं काम सुरू केल्यावर मला अजिबात आश्‍चर्य वाटलं नाही. त्याला समाजसेवेचा एक चांगला मार्ग सापडल्याचं समाधान मला मिळालं. या माध्यमातून त्याचं काम लोकांसमोर आलं आणि ते येणं गरजेचं होतं. तो शेतकरी, सैनिकांसाठी करीत असलेलं काम अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. नाना, तू टॅलेंटचं "पॉवरहाउस' आहेस. तुझ्यातील अभिनयाचं खरं चीज अद्याप झालेलं नाही. वर्षातून दोन-तीन सिनेमे करत जा. तुझी भूक कायम ठेव. म्हणून कठोर चेहरा...

नाना माणूस म्हणून खूपच हळवा आहे. त्याची आई आणि भाऊ गेल्यानंतर भावनाविवश झालेला नाना मी पाहिला आहे. कदाचित आपल्या हळवे असण्याचा फायदा लोक घेतील म्हणूनच त्यानं कठोर चेहऱ्याचा मुखवटा चढवला आहे, असं मला वाटतं.



(शब्दांकन : महेश बर्दापूरकर)

