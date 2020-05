'या' दिग्दर्शकाच्या अनाथ आश्रमात १८ मुलांना झाली कोरोनाची लागण

मुंबई- कोरोना व्हायरसचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढतंच चालला आहे. जगभरात मृत्यमुखी पडलेल्यांची संख्याही वाढतेय. भारतात तर लाखो लोक कोरोना बाधित असल्याचं समोर येतंय. याच दरम्यान एका प्रसिद्ध दिग्दर्शकाने सुद्धा त्याच्या अनाथाश्रमातील १८ मुलांची कोविड-१९ टेस्ट पॉझिटीव्ह आल्याची माहिती दिली आहे.

अक्षय कुमारच्या लक्ष्मी बॉम्ब या सिनेमाचे दिग्दर्शक राघव लॉरेन्स यांनी नुकतीच सोशल मिडियाच्या माध्यमातून माहिती दिली आहे की त्यांच्या अनाथाश्रमातील एकुण १८ मुलांना कोरोनाची लागण झाली आहे, दिग्दर्शक राघव लॉरेन्स यांची ओळख केवळ दिग्दर्शकापूरती नसून त्यांना त्यांच्या समाजकार्यासाठी देखील ओळखलं जातं. कोरोना व्हायरस विरुद्धच्या लढाईमध्ये देखील त्यांनी ३ कोटी रुपये दान दिले होते.

राघव यांनी त्यांच्या ट्विटरवर एक पोस्ट लिहिली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलंय की त्यांच्या अनाथाश्रमातील त्या मुलांना कशामुळे कोरोना झाला आणि त्यांना सरकारने कशाप्रकारे मदत केली. त्यांनी या पोस्टमध्ये लिहिलंय, 'मला आशा आहे की मी जी सेवा करतो त्यामुळे माझी मुलं यातून लवकर बाहेर पडतील.' सोबत त्यांनी सरकारी अधिका-यांना धन्यवाद दिले आहेत.

I Hope the service I do will save my kids.

My thanks to Thiru.S.P Velumani, honourable minister of local administration @SPVelumanicbe pic.twitter.com/fRXU7uw5kb

— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) May 28, 2020