बॉलिवूडच्या 'चोरट्या' अभिनेत्री; कपड्यांचीही केली कॉपी 

मुंबई - बॉलीवूड कॉपी करण्यात एक नंबर आहे हे काही वेगळं सांगण्याची गरज नाही. आतापर्यत बॉलीवूडनं हॉलीवूडचे चित्रपट, गाणी, संगीत इतकेच नव्हे तर कपड्यांचीही चोरी केली आहे. सध्याच्या घडीला बॉलीवूडमध्ये सेलिब्रेटी म्हणून प्रसिध्द असलेल्या अभिनेत्रींनी यापूर्वी वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये हजेरी लावली आहे. मात्र त्यावेळी त्यांनी जो ड्रेस परिधान केला होता तो हॉलीवूडच्या काही अभिनेत्रींच्या ड्रेसची कॉपी होती. हे फार कमी जणांना माहिती आहे. अशा बॉलिवूडच्या चोरट्या अभिनेत्रींच्या चोरीच्या प्रकरणाची केलेली पोलखोल. अभिनेत्री ऐश्वर्या रॉय ते दीपिका पादुकोण पर्यत अशा अनेक अभिनेत्रींनी आपला कॉझ्युम हा हॉलीवूडच्या धर्तीवर केला असल्याचे दिसून आले आहे. कान्स चित्रपट महोत्सवामध्ये ऐश्वर्यानं रॉबर्टो केवेलीचा फिशटेल गाऊन कॉपी केला होता. नेहमीप्रमाणे ऐश्वर्या सुंदर दिसत होती. सगळ्यांच्या नजरा तिच्यावर होत्या. सोशल मीडियावरही तिचा तो फोटो भलताच व्हायरल झाला होता. यात गंमतीची गोष्ट अशी की यापूर्वी हा ड्रेस क्रिस्टीन केनोवेथनं परिधान केला होता. त्यानंतर त्याची कॉपी ऐश्वर्यानं केली. अनेक अभिनेत्री या किम कर्दशियाला फॉलो करतात. तिची वेषभुषा अनेकांना भावते. तिचा फॉलोअर्सही मोठा आहे. मात्र दुसरीकडे अभिनेत्री करिना कपूर सारखी अभिनेत्री तिच्या ड्रेसची कॉपी करताना दिसून आली आहे. करिनानं एका इव्हेंटमध्ये किमच्या ड्रेसची कॉपी केली होती. जेनिफर लोफेजची कॉपी अलियानं केली आहे. तिनं केसरी रंगाचा एक स्कर्ट आणि व्हाईट कलरचा टॉप घातल्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. तो दोन्ही अभिनेत्रींवर चांगलाच खुलून दिसत होता. सगळ्यांना आपल्या बोलण्यानं गप्प करणारी कंगणा कॉपी करण्यात मागे नाही. बॉलीवूडची फॅशन क्वीन अशी तिची ओळख आहे. तिनं एका फोटोमध्ये ब्ल्यु ग्रीन रंगाचा शिमरी ड्रेस परिधान केला होता. मात्र तिनं तो परिधान करण्यापूर्वी अभिनेत्री एमा स्टोनंनही एका इव्हेंटमध्ये अशाप्रकारचा ड्रेस घातला होता. सध्या बॉलीवूड नव्हे तर हॉलीवूडमध्ये आपली चमक दाखवणारी प्रियंका चोप्राही कॉपी करते असे सांगितल्यावर अनेकांना धक्का बसेल. काही दिवसांपूर्वी नाओमी हॅरिस नावाच्या अभिनेत्रीनं रेड कार्पेटवर जो ड्रेस परिधान केला होता अगदी तसाच ड्रेस प्रियंकानं परिधान केल्यानं ती ट्रोल झाली होती. दीपिकाचीही गोष्ट बॉलीवूडच्या इतर अभिनेत्रींसारखीच आहे. लेडी व्हिक्टोरिया हर्वेनं फिगर हगिंग ड्रेस हा ऑस्करच्या सोहळ्याच्या आफ्टर पार्टीमध्ये घातला होता. त्यानंतर काही दिवसांनी दीपिकानंही तशाच प्रकारचा ड्रेस घातला होता. यात फरक फक्त रंगाचा होता.

