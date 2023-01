Gaurav More : "गौरव गौरव"!, दुबईच्या स्टेजवर गौरव येताच टाळ्या - शिट्ट्यांचा कडकडाट झाला

By

लोकप्रिय कार्यक्रम म्हणून 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा कार्यक्रम सुरुवातीपासून चर्चेत आहे. या कार्यक्रमातील सर्वच कलाकारांनी प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलंय. महाराष्ट्र गाजवून आता हास्यजत्रा दुबईला गेली आहे. दुबईतील झालेल्या कार्यक्रमात गौरव मोरे याची स्टेजवर एंट्री होताच उपस्थित प्रेक्षकांनी टाळ्या आणि शिट्ट्यांचा कडकडाट केला. गौरव मोरे दुबईत प्रेक्षकांचं इतकं प्रेम बघून भारावला.

(dubai fans giving lot of love to maharashtrachi hasyajatra actor gaurav more)

सध्या 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' कार्यक्रमाची संपूर्ण टीम दुबईला गेली आहे. यानिमिताने महाराष्ट्राची हास्यजत्रा चा संपूर्ण चमू पहिल्यांदाच इंटरनॅशनल टूर करताना दिसतोय. यावेळी गौरव मोरे याचं नाव पुकारताच दुबईच्या प्रेक्षकांनी टाळ्या आणि शिट्ट्यांचा एकाच कडकडाट केला. "गौरव गौरव!" असं म्हणत दुबईतील प्रेक्षकांनी गौरवच्या नावाचा एकच जयघोष केला.

'फिटरपाड्याचा बच्चन' म्हणून गौरव मोरेची ओळख आहे. गौरची केस उडवण्याची खास स्टाईल, त्याच्या एंट्रीला येणारं खास म्युझिक अशा सर्व गोष्टी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना ठाऊक आहेत. सचिन मोटे, सचिन गोस्वामी या निर्मात्या - दिग्दर्शकांनी गौरवला हास्यजत्रेत संधी दिली. आणि गौरवने त्या संधीच सोन केलं. याचाच परिणाम आज जगभरातील प्रेक्षक गौरववर खूप प्रेम करतात.

टेन्शनवरची मात्रा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या कार्यक्रमाने रसिकांच्या मनात आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत हा कार्यक्रम पाहिला जातो. महाराष्ट्र गाजवून आता हास्यजत्रा परदेशातील नागरिकांना हसवणार आहे. हास्यजत्रेने आजवर महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांत लाईव्ह शो केले आहेत. आता दुबई दौऱ्यानिमित्ताने महाराष्ट्राची हास्यजत्रेतील कलाकार पहिल्यांदाच परदेश वारी करत आहेत.