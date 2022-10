Durga puja 2022: बॉलीवुडच्या बंगाली ब्युटी दुर्गा पूजेसाठी एकत्र..

By

Durga puja 2022: भारतात नवरात्र मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जाते. नवरात्रीचा उत्सव देवी दुर्गाचा 'असुर' किंवा राक्षस महिषासुरावर विजय दर्शवितो. प्रत्येक दिवस देवी दुर्गेच्या वेगवेगळ्या अवतारांना समर्पित आहे. सामान्य माणसांप्रमाणेच आपले बॉलीवुडकरही दरवर्षी मोठ्या उत्साहात नवरात्र करत असतात. दरवर्षी या सर्व अभिनेत्री जुहू येथे बंगाली दुर्गा पूजेला हजेरी लावतात. यंदाही बॉलीवुडच्या बंगाली ब्युटींनी एकत्र येऊन दुर्गाष्टमीचा महोत्सव साजरी केला. (Durga Puja 2022: Rani Mukerji, Kajol, Jaya Bachchan, Ranbir Kapoor and others spotted at Juhu pandal)

काजोलने भरतकाम केलेली फिक्कट गुलाबी रंगाची साडी नेसली होती. तर राणी मुखर्जीने गोल्डन कलरची साडी नेसली होती. दोघेही या पूजेसाठी विशेष नटल्या होत्या आणि खुप सुंदर दिसत होत्या. दोघी बहिणींनी मस्त पोझ देत फोटोही काढले. यावेळी जया बच्चन यांनी पारंपारिक लाल आणि पांढर्‍या रंगाच्या कॉटन साडी मध्ये दिसल्या. काजोलची आई ज्येष्ठ अभिनेत्री तनुजाही दुर्गापूजेत रममाण झाल्या होत्या. तर मौनी रॉयनेही आपल्या मोहक रूपाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. विशेष म्हणजे अयान मुखर्जी आणि रणबीर कपूरही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

काजोलने तिच्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला ज्यामध्ये ती तिचा मुलगा 'युग' लोकांना भोग सेवा करतानाम्हणजेच जेवण वाढताना दिसत आहे. तिने याला कॅप्शन दिले की, 'माझ्या मुलगा या मध्ये सहभागी होत आहे याचा मला अभिमान आहे.. परंपरा सुरूच आहे...' या उत्सवाला एक वेगळी शोभा आणली आहे.