Dwayne Johnson ‘The Rock’ opens up about his mental health: फास्ट अँड फ्युरियस आणि ब्लॅक अॅडम ड्वेन जॉन्सन हा त्याच्या वेगळ्या स्टाईल, आणि रांगड्या व्यक्तिमत्वासाठी ओळखला जाणारा अभिनेता आहे. तो सध्या त्याला डिप्रेशनमधून जावं लागत असल्याचे सांगतो आहे. त्याच्याविषयीची ही गोष्ट ऐकल्यानंतर ड्वेनच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

ज्यांनी डब्ल्यु डब्ल्यु एफ पाहिले असेल त्यांना रॉक कोण हे माहिती असेल, याशिवाय जुमानजी, स्कॉर्पियन किंग सारख्या चित्रपटातूनही प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करणाऱ्या ड्वेनचा चाहतावर्ग जगभर पसरलेला आहे. त्यामुळे ड्वेनचा चित्रपट असो किंवा मुलाखत त्याला मिळणारा प्रतिसादही मोठा असल्याचे दिसून आले आहे. त्याच्या एका मुलाखतीमध्ये त्यानं केलेला खुलासा भलताच धक्कादायक आहे.

द पीव्होट नावाच्या पॉडकास्ट शो मध्ये ड्वेन जॉन्सननं सांगितलं की, तो जेव्हा युनिव्हर्सिटी ऑफ मियामीमध्ये होता तेव्हा त्याला खूप निराश झाल्यासारखे वाटले होते. त्याच्या खांदयाला मोठी दुखापतही झाली होती. मी फुटबॉल खेळणं थांबवलं होतं. मला शाळेत जावसं वाटत नव्हतं. मात्र तेव्हा मला माझ्यासोबत काय होते आहे हे माहिती नव्हतं. किंवा यासगळ्याच आपल्यावर काय परिणाम होईल हेही मला माहिती नव्हतं. आता ते सगळं जाणवू लागले आहे.

डवेनसाठी दीपिकानं एक खास पोस्ट शेयर केली आहे. त्यामध्ये ती म्हणते, मेंटल हेल्थ मॅटर्स...काही झालं तरी आपली मानसिकता किती खंबीर आहे हे जास्त महत्वाचे आहे. रोजच्या धकाधकीच्या काळात ती टिकवूनही ठेवता यायला हवी. दीपिकाची ती पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून त्याला नेटकऱ्यांचा जोरदार प्रतिसादही मिळाला आहे. दीपिकाची ती पोस्ट चर्चेत आली आहे.

डवेन जॉन्सननं म्हटलं आहे की, मला काहीच माहिती नव्हतं मानसिक स्वास्थ्य म्हणजे काय, डिप्रेशन हा शब्द ऐकला होता. पण तो आपल्याच लागू होईल हे कुठं माहिती होतं. आता मला खूप काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्याचे झाले असे की, मी गेल्या काही दिवसांपासून खूप निराश झाला होतो. कोणत्याही मीटिंगमध्ये भाग व्हायचो नाही. कुणी बोलावले तरी त्यांना प्रतिसाद देत नव्हतो. असे रॉफ फेम ड्वेननं सांगितलं आहे.