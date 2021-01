फॅशन डिझायनर सत्या पॉल काळाच्या पडद्याआड 

मुंबई - फॅशन डिझाईनच्या जगतात साडीला महत्वाचे आणि मानाचं स्थान मिळवून देणारे प्रख्यात फॅशन डिझायनर सत्या पॉल यांचे निधन झाले आहे. कोईम्बतुर येथील इशा योगा सेंटर येथे वयाच्या 79 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. फॅशन डिझायनिंग व्यवसायात आपल्या कामानं वेगळी ओळख निर्माण करणा-या पॉल यांच्या जाण्यानं मोठी पोकळी तयार झाली आहे. ते गेल्या काही दिवसांपासून हद्यविकारानं त्रस्त होते. त्यावर उपचार करुनही काळानं त्यांच्यावर झडप घातली.

डिसेंबर मध्ये सत्या यांना हद्यविकाराचा झटका आला होता. त्यांना सदगुरु जग्गी वासुदेव यांनीही श्रध्दांजली वाहिली आहे. सोशल मीडियातूनही पॉल यांना आदरांजली वाहण्यात आली आहे. सदगुरु यांनी म्हटले आहे की, अदम्य इच्छाशक्ती आणि संघर्ष यासाठी सत्या पॉल यांचे नाव घ्यावे लागेल. त्यांचा जगण्यासाठी चाललेला अखंड संघर्ष हा सर्वांना प्रेरणा देणारा आहे. त्यासाठी त्यांच्या नावाचा उल्लेख करावा लागेल. पॉल यांच्या जाण्यानं आपण एका महान कलाकाराला मुकलो आहोत. भारतीय फॅशन जगतात एक वेगळं स्थान निर्माण करण्याचे श्रेय या कलाकाराला द्यायला हवे. फार मोठे काम त्यांनी करुन ठेवले आहे. त्या कामाची दखल घ्यायला हवी. त्याविषयी पुढील पिढीला सांगायला हवे की आपण एका महान कलाकार कायमचा गमावला आहे.

#SatyaPaul, a shining example of what it means to live with immeasurable passion and unrelenting involvement. The distinct vision you brought to the Indian #fashion industry is a beautiful tribute to this. A privilege to have had you amongst us. Condolences & Blessings. -Sg pic.twitter.com/DNMZ0DXvOf

— Sadhguru (@SadhguruJV) January 7, 2021