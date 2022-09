Prabhas : सालार चित्रपट अडचणीत, प्रभासमुळे दिग्दर्शकाचा पारा चढला!

पोलिसांची माफी माग, नाहीतर...नवनीत राणांना पोलीस पत्नीचा इशारा

सर्वांची माफी माग, नाहीतर तुला सोडणार नाही, असा इशारा पोलिसाच्या पत्नीने खासदार नवनीत राणा यांना दिला आहे. लव्ह जिहाद झाल्याचा आरोप करत राणा यांनी पोलीस ठाण्यात गोंधळ घातला होता. (Navneet Rana who created chaos in the police station should apologise demands of the police family)