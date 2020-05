श्रीदेवीला 'या' कारणामुळे शाहरुखच्या 'बाजीगर'मध्ये केलं होतं काजोल आणि शिल्पाने रिप्लेस

मुंबई- बॉलीवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी. आज ती आपल्यात नाही. मात्र तिच्या अभिनयाने तिने कित्येकांच्या मनात स्वतःची जागा निर्माण केलीये. श्रीदेवीने तिच्या ४ दशकांच्या सिनेकारकिर्दीत अनेक हिट सिनेमे दिले. प्रत्येक सिनेमात तिच्या भूमिकेचं जबरदस्त कौतुक व्हायचं. पण तुम्हाला हे माहित आहे का की शाहरुख खानच्या बाजीगर या ब्लॉकबास्टर सिनेमात निर्मात्यांची फर्स्ट चॉईस होती श्रीदेवी होती? हे ही वाचा: बिग बी अमिताभ-आयुष्मान स्टारर गुलाबो सिताबो ओटीटीवर होणार रिलीज, निर्णयावर आयुष्मान नाराज? शाहरुख खानचा बाजीगर हा सिनेमा प्रेक्षकांमध्ये चांगलाच हिट झाला होता. शाहरुख खानची भूमिका प्रेक्षकांनी उचलून धरलीच शिवाय शाहरुखचा अभिनेत्रींसोबतचा रोमान्सही प्रेक्षकांना चांगलाच भावला. बाजीगर सिनेमात शाहरुख अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि काजोल यांच्यासोबत रोमान्स करताना दिसून आला होता. दोन्ही अभिनेत्रींसोबत त्याची चांगलीच केमिस्ट्री होती. मात्र या दोन अभिनेत्रींची जागा सगळ्यात आधी श्रीदेवीने घेतली होती. श्रीदेवीला डबल रोलमध्ये घेण्याचा निर्मात्यांची प्लान होता. होय. शाहरुखच्या बाजीगर सिनेमात श्रीदेवीला डबर रोलमध्ये घेण्याचा निर्मात्यांनी चांगला प्लान केला होता मात्र नंतर अचानक हा प्लान बदलण्यात आला. दिग्दर्शक अब्बास-मस्तान हे सिनेमातील मुख्य भूमिकेसाठी श्रीदेवीला घेण्यासाठी खूपंच उत्सुक होते. मात्र नंतर त्यांच्या लक्षात आलं की श्रीदेवी शाहरुख खानच्या पात्रावर भारी पडू शकते. आणि असं झालं तर कदाचित प्रेक्षक शाहरुखच्या पात्राला दुर्लक्षित करतील आणि श्रीदेवीला पाहण्याच्या नादात सिनेमाचा मुख्य उद्देश भरकटून जाईल. या गोष्टीचा नीट विचार करुन निर्मांत्यांनी श्रीदेवीला थेट दोन अभिनेत्रींसोबत रिप्लेस केलं आणि मग बाजीगर या सिनेमात अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि काजोलला मुख्य भूमिकेसाठी निवडण्यात आलं. या दोन्ही अभिनेत्रींसोबतची शाहरुखची केमिस्ट्रीही प्रेक्षकांनी चांगलीच डोक्यावर घेतली. श्रीदेवी जरी आज आपल्यात नसली तरी तिच्या असंख्य आठवणी तिच्या सिनेमांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या मनात कायम घर करुन आहेत. filmmakers wanted to take sridevi in shahrukh khan starrer baazigar

