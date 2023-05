Onkar Bhojane: आणि ओंकार भोजनेला पाहून अंकिता लाजली.. 'क्रश' प्रकरणानंतर पहिल्यांदाच ते दोघे..

By

Onkar Bhojane: आपल्या अभिनयाने आणि दमदार विनोदाने महाराष्ट्रातील घराघरात पोहोचलेला आणि रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा एक तरुण अभिनेता म्हणजे ओंकार भोजने. हे मराठी मनोरंजन विश्वातील चर्चेतल नावं झालं आहे.

त्याला 'महाराष्ट्राची हास्य जत्रा' या शो मुळे प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. तो मराठीतला कॉमेडी किंग म्हणून नावारुपाला आला आहे. त्याचा परफॉर्मन्स, विनोदाचं टायमिंग हे सारं कमालीचं प्रभावी असल्याने तो अल्पावधितच लोकप्रिय झाला.

त्यामुळेच तो 'हास्यजत्रा' सोडल्यानंतरही त्याची चर्चा रंगली. त्याने 'फू बाई' मध्येही आपले नशीब आजमावले. अनेक चित्रपट केले. आणि सध्या 'करून गेलो गांव' या नाटकातून राज्यभर धुमशान घालत आहे.

याच निमित्ताने त्याची 'सकाळ- डिजिटल'मध्ये मुलाखत घेतली होती. यावेळी त्याने त्याच्या आवडत्या 'क्रश'विषयी म्हणजेच आवडत्या मुलीविषयी व्यक्त झाला होता, आणि अखेर त्या दोघांची भेट झाली आहे. या भेटीचा गोड फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

(finally omkar bhojane meets his crush kokan hearted girl ankita walawalkar after he confess)

ओंकारला तुझी कुणी क्रश आहे का असं या मुलाखतीत विचारलं गेलं. तेव्हा तो म्हणाला होता, ''की क्रश असं नाही मात्र त्याला 'कोकण हार्टेड गर्ल' म्हणजे इंस्टा क्वीन अंकिता वालावालकर मला खुप आवडते. मी तिला फॉलोही करतो. तिचा स्वभाव, बोलण्याची पद्धत मला खुप आवडते. ती ज्याप्रकारे काही सामाजिक मुद्दे उचलून धरते. त्या प्रकरणावर बोलते..त्यामुळे मी तीचा फॅन आहे.'' असं तो म्हणाला होता.

या बातमीची प्रचंड चर्चा झाली. अगदी अंकीता पर्यंत ही बातमी पोहोचली. तेव्हा हे दोघे कधी भेटणार याची चाहते ही आतुरतेने वाट पाहत होते. अखेर आज तो क्षण आला. अंकिता आणि ओंकार भोजने यांची भेट झाली आहे.

या भेटी दरम्यानचा एक फोटो स्वतः अंकिता वालावालकर ने शेअर केला आहे. यावेळी ओंकारला पाहून अंकिता अक्षरशः लाजली आहे. आणि हा गोड फोटो सध्या बराच व्हायरल होत आहे.

विशेष म्हणजे या फोटोवर प्रचंड कमेंट आल्या आहेत. 'अखेर तुला तुझा जोडीदार मिळाला..', 'कधी आहे लग्न', 'पत्रिका देणार ना?', 'किती गोड जोडा आहे..', 'आली लग्न घटी समीप नवरा' अशा कमेंट नेटकऱ्यांनी केल्या आहेत. तर काहींनी 'तु दूर का.. हे गाणं अंकिता साठी होतं तर..' असं एकाने ओंकारला उद्देशून म्हंटलं आहे.