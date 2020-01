Gangubai Kathiawadi : घायाळ! 'गंगुबाई'च्या रूपातली आलिया बघाच!

वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये दिसणारी आलिया आता पुन्हा काय हटके घेऊन येते याची प्रतिक्षा नेहमीच तिच्या चाहत्यांना असते. तिने या अपेक्षांची पूर्ती करत आज 'गंगूबाई काठीयावाडी' या चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर शेअर केलंय. या चित्रपटाची पहिली झलक लवकरात लवकर यावी अशी तिच्या चाहत्यांची इच्छा होती. आज गंगुबाईचे हे पोस्टर शेअर केल्यावर आलिया पुन्हा आपल्या अभिनयाची जादू दाखविण्यासाठी सज्ज आहे. संजय लीला भन्साळींची निर्मिती असलेला हा चित्रपट आणि आलिया पुन्हा एकदा बॉक्स ऑफिसवर धमाल करेल हे आजच सिद्ध झाले आहे.

The wait ends and the excitement begins now Get ready to dive into her world, first look out tomorrow. #GangubaiKathiawadi, in cinemas, 11 September 2020!@aliaa08 #SanjayLeelaBhansali @prerna982 @jayantilalgada @PenMovies pic.twitter.com/y8QAaJo5Sc

— BhansaliProductions (@bhansali_produc) January 14, 2020